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FUTEBOL

Grupo City investe R$ 12 milhões para reformar estádio em Camaçari

Acordo com Prefeitura prevê gramado padrão FIFA no Fernando Ferreira Lopes

Ane Catarine
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Imagem ilustrativa da imagem Grupo City investe R$ 12 milhões para reformar estádio em Camaçari
Foto: Reprodução/QPC Engenharia

O Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes, em Camaçari, será totalmente modernizado após um acordo firmado entre o City Football Group, conglomerado que controla a SAF do Bahia, e a gestão municipal.

O Termo de Acordo e Compromisso (TAC) foi assinado neste sábado, 26, e prevê um investimento de R$ 12 milhões para a recuperação da praça esportiva.

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Entre as intervenções previstas estão a implantação de um gramado com padrão FIFA, a modernização dos vestiários e das áreas administrativas, além de adequações elétricas e outras melhorias estruturais.

A expectativa é que a reforma amplie as condições de uso do estádio para eventos esportivos e fortaleça a infraestrutura do futebol no município.

A assinatura do acordo faz parte da aproximação entre o City Football Group e Camaçari, município escolhido para receber o City Football Academy Bahia, novo centro de treinamento do Esquadrão.

Desenvolvimento da cidade

Presente no evento de assinatura do acordo, o diretor de Operações e Relações Institucionais do Esquadrão, Vitor Ferraz, destacou a relação já existente entre o Bahia e Camaçari.

Segundo o dirigente, a escolha do município para receber o novo centro de treinamento está ligada ao desenvolvimento econômico da cidade e à receptividade encontrada pelo clube desde as primeiras conversas com a prefeitura.

“Agora, mais do que nunca, estamos nos inserindo cada vez mais na cidade. É aqui que será o nosso novo CT, que eu diria que será o centro de treinamento mais moderno do país e um dos mais modernos do mundo”, disse.

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Entenda a história do Bahia com o estádio

Construído em 1985 e remodelado entre 2005 e 2007, o Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes tem capacidade para cerca de 7 mil pessoas.

A relação do Bahia com o local ganhou força em 2008. Após a queda de parte da estrutura da antiga Fonte Nova, o Tricolor passou a mandar partidas do Campeonato Baiano daquele ano no estádio de Camaçari.

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camaçari estádio fernando ferreira lopes grupo city

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