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Imagem de Santa Dulce dos Pobres é destruída em igreja de Salvador

Ato de vandalismo foi confirmado por paróquia

Cássio Moreira
Por
Imagme de Santa Dulce é destruída em paróquia
Imagme de Santa Dulce é destruída em paróquia - Foto: Reprodução

A imagem de Santa Dulce dos Pobres, primeira brasileira a se tornar santa pela Igreja Católica, foi destruída em um ato de vandalismo, registrado pela Matriz da Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A informação foi confirmada pelo perfil da paróquia nas redes sociais. A destruição da imagem ocorreu na última terça-feira, 22, após uma pessoa, que não teve nome divulgado, invadir o local por volta das 15h.

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A mesma pessoa pegou a imagem, levou para um outro espaço dentro da igreja, e a quebrou em seguida.

Igreja promete providências

Em nota, a paróquia afirmou que todas as providências sobre o caso serão tomadas junto com a Arquidiocese de Salvador.

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“A Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, informa que, infelizmente, a nossa imagem de Santa Dulce dos Pobres foi profanada na tarde desta terça-feira (22), na Igreja Matriz, em um ato de vandalismo”, diz trecho da nota.

“A Paróquia está tomando as providências necessárias diante do ocorrido, junto à Arquidiocese de Salvador, e buscando esclarecer as circunstâncias do caso”, reforçou a paróquia ao comentar o caso.

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Salvador Santa Dulce dos Pobres

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