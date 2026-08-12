Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Confira os desvios de trânsito para a festa de Santa Dulce em Salvador

Operação especial de transporte será realizada pela Semob

Alice Paulilo
Por
Saiba quais serão os desvios de trânsito para a festa de Santa Dulce
Saiba quais serão os desvios de trânsito para a festa de Santa Dulce - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A festa de Santa Dulce dos Pobres mobiliza inúmeros fieis para uma programação que iniciou com a trezena, 1º de agosto, e terá ponto alto no dia 13, próxima quinta-feira. Entre as atividades que marcam a celebração está a Procissão dos Nós, realizada nesta quarta-feira, 12, às 15h, em Salvador.

Para organização das ruas e garantia do atendimento aos usuários do evento, a Secretaria de Mobilidade (Semob) realizará uma operação especial de transporte público na região do Bonfim, que contará com desvios de rotas e equipes de fiscalização.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os veículos da frota de apoio ficarão posicionados no final de linha da Ribeira para serem utilizados conforme a necessidade e reforçar o atendimento aos participantes após o encerramento da procissão.

Algumas linhas que atendem a região terão seus itinerários alterados temporariamente, conforme o avanço do cortejo; confira.

Saiba quais serão os desvios no trânsito

No trecho entre o Largo da Baixa do Bonfim e a Avenida Dendezeiros do Bonfim, os veículos serão desviados pela Avenida Luiz Tarquínio e Rua da Imperatriz.

Leia Também:

SALVADOR

Instituto abre 100 vagas para curso gratuito de dreads em Salvador
Instituto abre 100 vagas para curso gratuito de dreads em Salvador imagem

SALVADOR

7 de Setembro em Salvador: veja bloqueios e mudanças no trânsito
7 de Setembro em Salvador: veja bloqueios e mudanças no trânsito imagem

ESPORTES

Salvador abre vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica
Salvador abre vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica imagem

Já os ônibus que estiverem circulando entre a Praça Irmã Dulce e a Avenida Dendezeiros do Bonfim seguirão pela Avenida Luiz Tarquínio.

À medida que a procissão avançar e chegar à transição entre a Avenida Dendezeiros do Bonfim e o Largo da Baixa do Bonfim, os veículos serão direcionados pela Avenida Caminho de Areia, retornando ao itinerário habitual após a passagem da procissão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Desvios de trânsito Salvador Santa Dulce

Relacionadas

Mais lidas