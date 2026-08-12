SALVADOR
Confira os desvios de trânsito para a festa de Santa Dulce em Salvador
Operação especial de transporte será realizada pela Semob
A festa de Santa Dulce dos Pobres mobiliza inúmeros fieis para uma programação que iniciou com a trezena, 1º de agosto, e terá ponto alto no dia 13, próxima quinta-feira. Entre as atividades que marcam a celebração está a Procissão dos Nós, realizada nesta quarta-feira, 12, às 15h, em Salvador.
Para organização das ruas e garantia do atendimento aos usuários do evento, a Secretaria de Mobilidade (Semob) realizará uma operação especial de transporte público na região do Bonfim, que contará com desvios de rotas e equipes de fiscalização.
Os veículos da frota de apoio ficarão posicionados no final de linha da Ribeira para serem utilizados conforme a necessidade e reforçar o atendimento aos participantes após o encerramento da procissão.
Algumas linhas que atendem a região terão seus itinerários alterados temporariamente, conforme o avanço do cortejo; confira.
Saiba quais serão os desvios no trânsito
No trecho entre o Largo da Baixa do Bonfim e a Avenida Dendezeiros do Bonfim, os veículos serão desviados pela Avenida Luiz Tarquínio e Rua da Imperatriz.
Leia Também:
Já os ônibus que estiverem circulando entre a Praça Irmã Dulce e a Avenida Dendezeiros do Bonfim seguirão pela Avenida Luiz Tarquínio.
À medida que a procissão avançar e chegar à transição entre a Avenida Dendezeiros do Bonfim e o Largo da Baixa do Bonfim, os veículos serão direcionados pela Avenida Caminho de Areia, retornando ao itinerário habitual após a passagem da procissão.