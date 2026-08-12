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Instituto abre 100 vagas para curso gratuito de dreads em Salvador

Turmas são voltadas para jovens a partir dos 16 anos e inscrições começam na próxima quinta

Alice Paulilo
Por
Curso gratuito de dreads em Salvador; confira
Curso gratuito de dreads em Salvador; confira - Foto: Freepik / Magnific

O Instituto Jovens Periféricos, em parceria com a Mania Dreads, abriu 100 vagas para o curso gratuito de produção e aplicação de dreads. As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira, 13, de forma presencial na sede do instituto.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional, especialmente para jovens e moradores de regiões periféricas, oferecendo oportunidades para aprender novas profissões e transformar o conhecimento adquirido em fonte de renda, além de estimular o empreendedorismo.

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Voltada para jovens a partir de 16 anos, a capacitação terá cinco turmas, com 20 alunos cada. As aulas serão ministradas por Ruth Souza, da Mania Dreads, que apresentará os materiais utilizados e ensinará as etapas do processo, desde a produção até a aplicação dos penteados.

Durante a capacitação, os participantes ainda terão demonstrações práticas de produção e aplicação de dreads.

Serviço

As inscrições começam nesta quinta-feira, 13, das 9h às 15h, e deverão ser feitas de forma presencial na sede do Instituto Jovens Periféricos.

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  • Endereço: Edifício Alta Bahia, sala 501, próximo ao Relógio de São Pedro;
  • Pré-requisito: ter 16 anos ou mais;
  • Documentação: é necessário levar documento com foto.

Como a a inscrição é realizada por ordem de chegada e são apenas 100 vagas, o preenchimento das turmas está sujeito à disponibilidade no momento do atendimento.

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Curso gratuito Dreads Salvador

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