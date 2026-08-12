Após um mês, apenas 30% dos taxistas realizaram vistoria em Salvador

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Iniciada em julho, a vistoria obrigatória dos táxis credenciados em Salvador segue até o dia 30 de setembro. Até o momento, dos cerca de 7 mil autorizatários, apenas 1.805 realizaram o procedimento, o que corresponde a aproximadamente 30% da frota.

A inspeção é exigida pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e deve ser realizada anualmente e tem como objetivo atestar que os veículos cumprem os requisitos de segurança e regulamentação. O processo é realizado por meio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae).

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Para permanecer regular no sistema e não circular com o alvará vencido, o taxista precisa realizar a inspeção dentro do prazo estabelecido.

O que acontece em caso de não realização?

Aqueles que não fizerem a vistoria dentro do prazo estabelecido estará sujeito à multa de R$ 194. Caso seja flagrado em operação sem ter realizado o procedimento, o valor da penalidade pode chegar a R$ 323,50.

A orientação aos taxistas é não deixar a vistoria para a última hora, pois com a aproximação do fim do prazo, a procura pelos serviços das ITLs pode aumentar, provocando sobrecarga e dificultando a realização da inspeção em tempo hábil.

Desde o ano passado, a vistoria foi descentralizada com o objetivo de otimizar o atendimento. O procedimento não é mais realizado diretamente pela Semob, mas por meio de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela pasta.

Como fazer a vistoria?

Para solicitar a vistoria, os motoristas devem pedir o serviço por meio da plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Após isso, a solicitação será emitida para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), onde ocorrerá a inspeção do veículo. A vistoria aprovada garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.

Documentos necessários

Os documentos necessários para realizar a vistoria são:

Alvará de circulação;

Documento do veículo (CRLV);

Cartão de identificação.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) orienta os motoristas a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, para evitar o aumento de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi.

Veja locais onde estão acontecendo as vistorias

As inspeções poderão ser realizadas em qualquer uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob:

FIT – Avenida Luís Eduardo Magalhães

Endereço: Avenida Luís Eduardo Magalhães – São Gonçalo – CEP: 41185-000

Telefone: (71) 3384-6074

E-mail: [email protected]

Responsável: Celso

Inspeserv

Endereço: Rua Fernando de Araújo Góes, 152-A – Pernambués – CEP: 41100-200

Telefone: (71) 3450-0410

E-mail: [email protected]

Responsável: Júlio

Avaliar Inspeções

Endereço: Rodovia BR-324, Km 9,5, Loja 04 – Térreo – Pirajá – CEP: 41290-550

Telefone: (71) 3293-2022

E-mail: [email protected]

Responsável: Diego

Normative Inspeção

Endereço: Avenida Mário Leal Ferreira, 295 – Cosme de Farias

Telefone: (71) 98952-0000

E-mail: [email protected]

Responsável: Uedson

Bahia Inspeção

Endereço: Avenida São Cristóvão, 47, loja – São Cristóvão – CEP: 41510-333

Telefone: (71) 3252-5820

E-mail: [email protected]

Responsável: Tatiana

FIT – Porto Seco Pirajá (Campinas)