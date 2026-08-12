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SALVADOR

Após um mês, apenas 30% dos taxistas realizaram vistoria em Salvador

Dos cerca de 7 mil autorizatários, 1.805 fizeram o procedimento

Luiza Nascimento
Por
Vistoria para taxistas
Vistoria para taxistas - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Iniciada em julho, a vistoria obrigatória dos táxis credenciados em Salvador segue até o dia 30 de setembro. Até o momento, dos cerca de 7 mil autorizatários, apenas 1.805 realizaram o procedimento, o que corresponde a aproximadamente 30% da frota.

A inspeção é exigida pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e deve ser realizada anualmente e tem como objetivo atestar que os veículos cumprem os requisitos de segurança e regulamentação. O processo é realizado por meio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae).

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Para permanecer regular no sistema e não circular com o alvará vencido, o taxista precisa realizar a inspeção dentro do prazo estabelecido.

O que acontece em caso de não realização?

Aqueles que não fizerem a vistoria dentro do prazo estabelecido estará sujeito à multa de R$ 194. Caso seja flagrado em operação sem ter realizado o procedimento, o valor da penalidade pode chegar a R$ 323,50.

A orientação aos taxistas é não deixar a vistoria para a última hora, pois com a aproximação do fim do prazo, a procura pelos serviços das ITLs pode aumentar, provocando sobrecarga e dificultando a realização da inspeção em tempo hábil.

Desde o ano passado, a vistoria foi descentralizada com o objetivo de otimizar o atendimento. O procedimento não é mais realizado diretamente pela Semob, mas por meio de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela pasta.

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Como fazer a vistoria?

Para solicitar a vistoria, os motoristas devem pedir o serviço por meio da plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Após isso, a solicitação será emitida para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), onde ocorrerá a inspeção do veículo. A vistoria aprovada garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.

Documentos necessários

Os documentos necessários para realizar a vistoria são:

  • Alvará de circulação;
  • Documento do veículo (CRLV);
  • Cartão de identificação.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) orienta os motoristas a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, para evitar o aumento de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi.

Veja locais onde estão acontecendo as vistorias

As inspeções poderão ser realizadas em qualquer uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob:

FIT – Avenida Luís Eduardo Magalhães

  • Endereço: Avenida Luís Eduardo Magalhães – São Gonçalo – CEP: 41185-000
  • Telefone: (71) 3384-6074
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Celso

Inspeserv

  • Endereço: Rua Fernando de Araújo Góes, 152-A – Pernambués – CEP: 41100-200
  • Telefone: (71) 3450-0410
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Júlio

Avaliar Inspeções

  • Endereço: Rodovia BR-324, Km 9,5, Loja 04 – Térreo – Pirajá – CEP: 41290-550
  • Telefone: (71) 3293-2022
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Diego

Normative Inspeção

  • Endereço: Avenida Mário Leal Ferreira, 295 – Cosme de Farias
  • Telefone: (71) 98952-0000
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Uedson

Bahia Inspeção

  • Endereço: Avenida São Cristóvão, 47, loja – São Cristóvão – CEP: 41510-333
  • Telefone: (71) 3252-5820
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Tatiana

FIT – Porto Seco Pirajá (Campinas)

  • Endereço: Estrada Velha de Campinas, s/n, Km 5 GA – Porto Seco Pirajá – CEP: 41275-410
  • Telefone: (71) 3215-6448
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável Técnico: Alisson
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Salvador Semob táxi vistoria

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