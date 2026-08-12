SALVADOR
Após um mês, apenas 30% dos taxistas realizaram vistoria em Salvador
Dos cerca de 7 mil autorizatários, 1.805 fizeram o procedimento
Iniciada em julho, a vistoria obrigatória dos táxis credenciados em Salvador segue até o dia 30 de setembro. Até o momento, dos cerca de 7 mil autorizatários, apenas 1.805 realizaram o procedimento, o que corresponde a aproximadamente 30% da frota.
A inspeção é exigida pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e deve ser realizada anualmente e tem como objetivo atestar que os veículos cumprem os requisitos de segurança e regulamentação. O processo é realizado por meio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae).
Para permanecer regular no sistema e não circular com o alvará vencido, o taxista precisa realizar a inspeção dentro do prazo estabelecido.
O que acontece em caso de não realização?
Aqueles que não fizerem a vistoria dentro do prazo estabelecido estará sujeito à multa de R$ 194. Caso seja flagrado em operação sem ter realizado o procedimento, o valor da penalidade pode chegar a R$ 323,50.
A orientação aos taxistas é não deixar a vistoria para a última hora, pois com a aproximação do fim do prazo, a procura pelos serviços das ITLs pode aumentar, provocando sobrecarga e dificultando a realização da inspeção em tempo hábil.
Desde o ano passado, a vistoria foi descentralizada com o objetivo de otimizar o atendimento. O procedimento não é mais realizado diretamente pela Semob, mas por meio de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela pasta.
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Como fazer a vistoria?
Para solicitar a vistoria, os motoristas devem pedir o serviço por meio da plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).
Após isso, a solicitação será emitida para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), onde ocorrerá a inspeção do veículo. A vistoria aprovada garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.
Documentos necessários
Os documentos necessários para realizar a vistoria são:
- Alvará de circulação;
- Documento do veículo (CRLV);
- Cartão de identificação.
A Secretaria de Mobilidade (Semob) orienta os motoristas a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, para evitar o aumento de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi.
Veja locais onde estão acontecendo as vistorias
As inspeções poderão ser realizadas em qualquer uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob:
FIT – Avenida Luís Eduardo Magalhães
- Endereço: Avenida Luís Eduardo Magalhães – São Gonçalo – CEP: 41185-000
- Telefone: (71) 3384-6074
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Celso
Inspeserv
- Endereço: Rua Fernando de Araújo Góes, 152-A – Pernambués – CEP: 41100-200
- Telefone: (71) 3450-0410
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Júlio
Avaliar Inspeções
- Endereço: Rodovia BR-324, Km 9,5, Loja 04 – Térreo – Pirajá – CEP: 41290-550
- Telefone: (71) 3293-2022
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Diego
Normative Inspeção
- Endereço: Avenida Mário Leal Ferreira, 295 – Cosme de Farias
- Telefone: (71) 98952-0000
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Uedson
Bahia Inspeção
- Endereço: Avenida São Cristóvão, 47, loja – São Cristóvão – CEP: 41510-333
- Telefone: (71) 3252-5820
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Tatiana
FIT – Porto Seco Pirajá (Campinas)
- Endereço: Estrada Velha de Campinas, s/n, Km 5 GA – Porto Seco Pirajá – CEP: 41275-410
- Telefone: (71) 3215-6448
- E-mail: [email protected]
- Responsável Técnico: Alisson