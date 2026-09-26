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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Passeio Público é reaberto após revitalização do Teatro Vila Velha

Espaço histórico de Salvador passou por recuperação e ganhou melhorias de acessibilidade

Andrêzza Moura
Por
Passeio Público completamente revitalizado
Passeio Público completamente revitalizado - Foto: Divulgação Igor Santos / Secom PMS

O Passeio Público, um dos espaços históricos de Salvador, localizado no Campo Grande, foi reaberto nesta sexta-feira, 25, após passar por intervenções durante as obras de revitalização do Teatro Vila Velha.

O espaço foi totalmente recuperado e teve suas áreas de acesso, circulação e convivência reformadas. Além disso, faixas acessíveis e vagas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida foram implantadas .

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Durante as intervenções, o traçado original, os canteiros, caminhos e parte da pavimentação em paralelo e em pedra portuguesa foram preservados. A obra integrou os R$ 28,6 milhões investidos na revitalização do complexo, dos quais R$ 14,6 milhões foram destinados ao Passeio Público.

“O Passeio estava abandonado, destruído e servindo de estacionamento. E acho que isso é o que mais choca e impacta uma pessoa que entende o valor do Passeio Público”, disse Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

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Acesso ao teatro

Uma passarela metálica passou a ligar diretamente o Passeio Público ao Teatro Vila Velha. Uma rampa, elevador e escadarias fazem parte da estrutura.

“Não dá para ser acessível no teatro se o caminho até o teatro não for acessível. E agora é possível”, afirmou Márcio Meirelles, diretor do Vila Velha.

As obras incluíram também a restauração de monumentos, painéis, fonte, bancos e da pavimentação em granito e mármore do mirante para a Baía de Todos-os-Santos. A iluminação também foi refeita.

O Passeio Público fica no entorno do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e foi construído em 1810 como jardim da cidade.

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