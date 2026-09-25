Teatro Vila Velha reabre nesta sexta; veja programação

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Após uma ampla requalificação, o Teatro Vila Velha reabre nesta sexta-feira, 25, em Salvador. O espaço retorna com programação cultural e mudanças estruturais, mas preservando o conceito da arquitetura original.

A requalificação ampliou os meios de acessibilidade feitos na reforma anterior e criou condições de conforto para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

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O caminho para o teatro tem uma nova passarela que redefine a integração com o Passeio Público, na Avenida Sete de Setembro, garantindo acessibilidade por meio de um novo elevador e escadarias.

O palco continua com as possibilidades de invenções cênicas, característica do Teatro Vila Velha, com atualização de seus equipamentos de som, iluminação e audiovisual.

Programação da reinauguração

Na reabertura, o Teatro Vila Velha recebe apresentações musicais que revisitam diferentes momentos da história do local. Alguns dos artistas que vão participar são:

Bruno Barroso

Giovani Cidreira

Luiza Brito

Jadsa

Manuela Rodrigues

A direção musical ficará por conta de João Milet Meirelles e Ronei Jorge. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, vai participar da solenidade de reabertura.

No repertório, terá canções relacionadas a espetáculos marcantes do teatro, entre elas obras apresentadas em ‘Nós, Por Exemplo’, montagem que reuniu Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia e Tom Zé, em 1998.

O teatro foi requalificado com investimento de R$ 28,6 milhões no complexo, incluindo R$ 14,6 milhões em obras físicas e R$ 14 milhões em equipamentos. A obra foi realizada pela Prefeitura de Salvador, com consultoria de Carl von Hauenschild, autor da reforma de 1994.

O Passeio Público, espaço histórico construído em 1810, também foi contemplado na revitalização, com preservação do traçado urbanístico original, restauração de monumentos, painéis, fonte e mirante para a Baía de Todos os Santos, além da implantação de recursos de acessibilidade e vagas para pessoas com deficiência.

Teatro Vila Velha

O Teatro Vila Velha já ocupava Salvador antes de chegar ao Passeio Público. Foram três sedes provisórias entre 1959 e 1964: um solar no bairro da Graça, outro no Largo da Vitória e a Galeria Oxumaré, também no Passeio Público.

Foram mais de 100 apresentações em palcos improvisados, em praças, escolas, igrejas e cidades do interior no primeiro ano de existência.

Foi em 1964 que o Teatro Vila Velha foi inaugurado no Passeio Público e se estabeleceu como o primeiro teatro independente da Bahia. Ele abriga a Companhia Teatro dos Novos, a primeira companhia teatral profissional da Bahia.

A primeira peça apresentada no teatro, pela Companhia Teatro dos Novos (CTN), só estreou no fim daquele ano, em dezembro, com a participação da Escola de Samba Juventude do Garcia como coro.

Em 1994, uma reforma estrutural do prédio transformou o teatro em um moderno espaço cênico, com muitas possibilidades de configuração de palco e plateia, com salas de ensaio e um café teatro (Cabaré dos Novos).

Ao longo das mais de seis décadas de existência, o Teatro Vila Velha ficou conhecido por sua liberdade e sua inovação, sendo um local de resistência e casa de grandes artistas.