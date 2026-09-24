Sandy e Junior anunciam novo projeto para 2027

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A dupla Sandy e Junior publicou nesta quinta-feira, 24, uma imagem nas redes sociais com a indicação de um projeto conjunto em São Paulo para 2027. A publicação coincide com o período que antecede os 20 anos da separação dos artistas, ocorrida em 2007.

Na legenda da postagem oficial, os cantores afirmaram: "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!".

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O que se sabe sobre o anúncio

Post no Instagram - Foto: Reprodução Instagram

Data e local : a imagem divulgada contém os elementos visuais da dupla com a inscrição "São Paulo - 2027".

: a imagem divulgada contém os elementos visuais da dupla com a inscrição "São Paulo - 2027". Cronograma : novos detalhes sobre formato, datas e eventuais bilheteiras serão divulgados em novembro.

: novos detalhes sobre formato, datas e eventuais bilheteiras serão divulgados em novembro. Histórico em Salvado r: a última passagem da dupla pela capital baiana ocorreu em 13 de julho de 2019, durante a turnê comemorativa "Nossa História", realizada na Arena Fonte Nova.

r: a última passagem da dupla pela capital baiana ocorreu em 13 de julho de 2019, durante a turnê comemorativa "Nossa História", realizada na Arena Fonte Nova. Contexto : o anúncio gerou repercussão nas plataformas digitais entre o público e gerou expectativas sobre uma nova série de apresentações.

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