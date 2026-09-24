VEM PARA SALVADOR?
Sandy e Junior anunciam novo projeto para 2027
Dupla confirma novo projeto, movimenta fãs e gera expectativa de novas datas após show em Salvador
A dupla Sandy e Junior publicou nesta quinta-feira, 24, uma imagem nas redes sociais com a indicação de um projeto conjunto em São Paulo para 2027. A publicação coincide com o período que antecede os 20 anos da separação dos artistas, ocorrida em 2007.
Na legenda da postagem oficial, os cantores afirmaram: "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!".
O que se sabe sobre o anúncio
- Data e local: a imagem divulgada contém os elementos visuais da dupla com a inscrição "São Paulo - 2027".
- Cronograma: novos detalhes sobre formato, datas e eventuais bilheteiras serão divulgados em novembro.
- Histórico em Salvador: a última passagem da dupla pela capital baiana ocorreu em 13 de julho de 2019, durante a turnê comemorativa "Nossa História", realizada na Arena Fonte Nova.
- Contexto: o anúncio gerou repercussão nas plataformas digitais entre o público e gerou expectativas sobre uma nova série de apresentações.