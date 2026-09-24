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HOME > CULTURA

VEM PARA SALVADOR?

Sandy e Junior anunciam novo projeto para 2027

Dupla confirma novo projeto, movimenta fãs e gera expectativa de novas datas após show em Salvador

Jair Mendonça Jr
Por
Irmãos postagam em uma rede social que em novembro conta os detalhes do novo projeto
Irmãos postagam em uma rede social que em novembro conta os detalhes do novo projeto - Foto: Manu Scarpa/Agência Brazil News

A dupla Sandy e Junior publicou nesta quinta-feira, 24, uma imagem nas redes sociais com a indicação de um projeto conjunto em São Paulo para 2027. A publicação coincide com o período que antecede os 20 anos da separação dos artistas, ocorrida em 2007.

Na legenda da postagem oficial, os cantores afirmaram: "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!".

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O que se sabe sobre o anúncio

Post no Instagram
Post no Instagram - Foto: Reprodução Instagram
  • Data e local: a imagem divulgada contém os elementos visuais da dupla com a inscrição "São Paulo - 2027".
  • Cronograma: novos detalhes sobre formato, datas e eventuais bilheteiras serão divulgados em novembro.
  • Histórico em Salvador: a última passagem da dupla pela capital baiana ocorreu em 13 de julho de 2019, durante a turnê comemorativa "Nossa História", realizada na Arena Fonte Nova.
  • Contexto: o anúncio gerou repercussão nas plataformas digitais entre o público e gerou expectativas sobre uma nova série de apresentações.

Confira a publicação

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Um post compartilhado por Sandy (@sandyoficial)

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