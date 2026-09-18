Salvador ganha nova Casa de Espetáculos; Teatro Vila Velha é a próxima entrega

Foi inaugurado, nesta sexta-feira, 18, a Casa de Espetáculos Letieres Leite, novo equipamento cultural localizado no Distrito Criativo do Comércio, no Centro Histórico. O espaço é um complexo cultural integrado que reúne, no mesmo quarteirão, a Casa de Espetáculos, a Cidade da Música e a Escola de Música Letieres Leite, com previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2027.

Participaram do evento o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos e o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Alexandre Reis, entre outras autoridades municipais. A programação de abertura teve apresentação do Coletivo Rumpilezzinho, com participação especial do cantor Lazzo Matumbi, além do projeto Comércio Vivo, com projeção mapeada, iluminação cênica e comidas típicas de rua.

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A Casa de Espetáculos possui sala com capacidade aproximada para 150 pessoas e infraestrutura para diferentes formatos de apresentações. O equipamento dispõe de sistema de som imersivo, com tecnologia de alto padrão, além de estrutura de transmissão por fibra óptica. O imóvel também recebeu camarins, área técnica e recursos de acessibilidade universal, permitindo que o espaço seja utilizado tanto para apresentações quanto para atividades ligadas à produção e circulação cultural.

"A Casa de Espetáculos, aqui no centro comercial antigo da nossa cidade, é para apresentações musicais, teatrais, música, dança, jovens talentos que serão treinados na Escola de Música. Às vezes poderão se apresentar aí, podemos ter apresentações dos movimentos culturais, dos coletivos do bairro de Salvador", destacou o prefeito Bruno Reis.

A vice-prefeita Ana Paula Matos disse que o equipamento seguirá o trabalho de educação musical de Letieres Leite: “A Casa de Espetáculos é um espaço de formação, circulação artística e geração de oportunidades. Ao lado da Cidade da Música e da futura Escola de Música, ela fortalece o Comércio como polo cultural e mantém vivo o legado de Letieres, um mestre que traduziu a força da música negra baiana”, afirmou.

Segundo Ana Paula, a recuperação dos imóveis históricos também está relacionada à dimensão social da política de sustentabilidade. “Quando a Prefeitura pensa em desenvolvimento, pensa também na sustentabilidade social. Por isso, esse trabalho para recuperar todos esses casarões do Centro Histórico, trazendo equipamentos culturais, respeitando a cultura viva desta cidade e as nossas potencialidades”, declarou.

A Casa de Espetáculos foi implantada em um casarão do século XIX que se encontrava em ruínas e abandonado. O projeto de restauro foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), responsável por conciliar a preservação dos elementos históricos com as exigências técnicas de um teatro contemporâneo.

Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, explicou que o imóvel apresentava poucas estruturas preservadas. “Este projeto é mais do que um equipamento cultural, é a preservação do patrimônio, da história e da memória de Salvador. O que nós encontramos aqui foi uma ruína, havia apenas uma parede interna e as paredes externas, feitas de adobe e pedra, ainda do Século XIX”, afirmou.

Letieres vive!

O nome do equipamento homenageia o maestro Letieres Leite, referência da música baiana e brasileira e criador da Orkestra Rumpilezz. A concepção da Casa está associada à trajetória do músico, que uniu pesquisa, educação e criação artística a partir das matrizes africanas presentes na música baiana.

Letieres foi também criador do Universo Percussivo Baiano (UPB), método de ensino e pesquisa musical fundamentado nas matrizes africanas da música da Bahia e nas influências da diáspora negra sobre a cultura musical brasileira e mundial. Ao longo da carreira, atuou na formação de novos músicos, inclusive por meio do projeto Rumpilezzinho, que se apresentou na inauguração.

Líris Letieres, irmã do maestro, falecido em 2020, destacou a importância de manter o seu legado: “Letieres foi um homem muito lutador. Ele lutou pela música afro-diaspórica. Ele estudou, pesquisou e trouxe o rigor que existe na música ancestral. Letieres deixou o seu registro como educador em meninos e meninas baianos através do Rumpilezzinho”, afirmou.

“Estou muito emocionada. Ver esses dois equipamentos levando o nome nobre do meu irmão e levando o nome da música matricial é muito importante para mim, e isso faz todo sentido de estar aqui na Bahia”, acrescentou.

Programação da casa de espetáculos

Foto: Divulgação | Secom

A inauguração, nesta sexta-feira, contou com uma apresentação do Coletivo Rumpilezzinho, formado por sopros, percussão, instrumentos harmônicos e cordas, com participação especial do cantor Lazzo Matumbi. O grupo nasceu do Laboratório Musical de Jovens, programa educativo desenvolvido por Letieres Leite.

A programação continua no sábado, 19, às 18h, quando será realizado o Encontro de Cantautoras, com Lívia Nery, Manuela Rodrigues e Neila Kadhi. As três artistas apresentam repertórios autorais em uma programação dedicada à música, criação e encontros.

Já no domingo, 20, às 14h, será apresentado o espetáculo infantil Fala Ibeji, que aborda infância e ancestralidade a partir de elementos da cultura de matriz africana. A atividade também prevê formação de plateia com famílias das comunidades do entorno, incluindo Gamboa, Solar do Unhão e Calabar.

Próximas inaugurações

O prefeito Bruno Reis também adiantou a agenda de novas entregas culturais na cidade:

"Quero convidar vocês já para sexta-feira, para o novo Teatro Vila Velha e o Passeio Público que vamos inaugurar sexta-feira que vem. Na outra sexta-feira, dia 2, vamos inaugurar o Centro Cultural do Subúrbio, que é o centro de convenções do subúrbio. É mais um importante equipamento cultural, mas desta vez não aqui no centro, lá no subúrbio de Salvador, uma das regiões mais pobres da nossa cidade, que fica dentro do conjunto de intervenções do Complexo Mané Dendê.

O gestor também citou outras obras em andamento:

"Temos ainda, até o final do ano, a nova sede do Ilê Aiyê, até dezembro. Vamos lutar para, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, conseguirmos entregar".

Bruno Reis mencionou ainda o andamento da Arena Multiuso e do Centro de Convenções do Centro Histórico:

"Além disso, todos sabem, estamos em plena execução da Arena Multiuso, lá na Boca do Rio, o novo Balbinão [...] Eu preciso entregar esses equipamentos para a minha cidade", afirmou.