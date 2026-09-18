Salvador mapeia economia criativa que já emprega 115 mil pessoas

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), lança na próxima quarta-feira, 23, às 9h, o Mapeamento de Economia da Cultura e Indústrias Criativas de Salvador.



O evento será realizado no auditório Makota Valdina, no 11º andar da sede da Secult, no bairro do Comércio.



A iniciativa é resultado de uma parceria com a Fundação Itaú e reúne dados inéditos sobre o setor na capital baiana.

Setor emprega 115 mil pessoas

De acordo com o levantamento, as indústrias criativas movimentaram cerca de 115 mil postos de trabalho em Salvador em 2024, o equivalente a 8,1% de toda a força de trabalho do município.



O estudo também aponta a forte presença da população negra no setor, que representa, em média, 75,4% dos trabalhadores, percentual superior à média nacional de 44%.

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No setor empresarial, Salvador contabilizou 1.607 estabelecimentos criativos ativos em 2023. O número corresponde a aproximadamente 35% de todas as empresas do segmento registradas na Bahia.





Investimento em cultura chega a R$ 167 milhões

O levantamento também destaca o crescimento do investimento público na área. Em 2024, a Prefeitura destinou R$ 167 milhões para a cultura e as indústrias criativas, o equivalente a 1,42% do orçamento total do município.

Os dados serão utilizados como base para ações voltadas ao desenvolvimento do setor, incluindo o Distrito Criativo do Comércio, projeto municipal que busca estimular a revitalização urbana e econômica do bairro por meio da cultura e da inovação.

Dados devem orientar políticas públicas

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Alexandre Reis, o levantamento permitirá direcionar políticas públicas de forma mais precisa.

“Será uma ferramenta indispensável para o aquecimento da economia criativa em Salvador. Não se faz política pública eficiente no escuro. Com dados robustos sobre o mercado de trabalho e o perfil das nossas empresas, conseguimos desenhar ações de fomento cirúrgicas, transformando a cidade em um polo vibrante de inovação, turismo e geração de renda”, afirmou.

O mapeamento terá atualização contínua na sede da Secult, com acompanhamento de indicadores relacionados ao mercado de trabalho, investimentos públicos e comércio internacional de bens criativos.



A proposta é que as informações também sirvam de referência para empreendedores, investidores e gestores públicos.