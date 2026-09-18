Praia de Piatã recebe mutirão de limpeza

O Grupo Raymundo da Fonte realiza, no dia 26 de setembro, a terceira edição da mobilização pelo Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day) em Salvador.



A ação começa às 8h, com concentração em frente ao mercado Atakarejo, na Praia de Piatã, e reúne colaboradores, familiares e voluntários em um mutirão de coleta de resíduos.

Ação acontece em seis cidades

Além da capital baiana, a mobilização será realizada em outros cinco municípios. No dia 19 de setembro, as ações acontecem na Praia do Pina, no Recife (PE); na Praia do Outeiro, em Belém (PA); e na Praia de Águas Belas, em Cascavel (CE).

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Já no dia 26, os mutirões serão realizados também na Praça Dinossauro, em Itajubá (MG), e na Avenida Professor Benedito de Andrade, 540, no Distrito Unileste, em Piracicaba (SP).



Os participantes vão atuar na retirada de resíduos e em atividades de conscientização sobre descarte correto, reciclagem e preservação dos espaços públicos.





Mais de 733 quilos de resíduos foram recolhidos

Na edição anterior, realizada em seis estados brasileiros, os mutirões retiraram mais de 733 quilos de resíduos do meio ambiente. Após a coleta, os materiais foram encaminhados para cooperativas de catadores, contribuindo para a reciclagem, o reaproveitamento e a destinação adequada dos resíduos.

Empresa destaca ações de sustentabilidade

A terceira edição da iniciativa ocorre no ano em que o Grupo Raymundo da Fonte completa 80 anos de história.



Em 2026, a empresa também conquistou o primeiro lugar no Selo Verde Pernambuco, reconhecimento relacionado às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) desenvolvidas pela companhia.

Entre as ações está o uso de resina pós-consumo (PCR) nas embalagens e a parceria com a Eureciclo, iniciada em 2018, voltada para logística reversa e rastreabilidade de resíduos recicláveis.

Segundo a empresa, mais de 95% dos resíduos gerados em suas operações são reciclados. Em 2025, o Grupo elaborou ainda seu primeiro Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE), com indicadores para acompanhar as emissões e subsidiar futuras metas de descarbonização.

Voluntariado também envolve comunidades

As ações de sustentabilidade também são desenvolvidas por meio do programa RF do Bem, que reúne iniciativas de voluntariado, campanhas solidárias, atividades de educação ambiental em escolas, mutirões de limpeza e projetos de conscientização em comunidades próximas às operações da empresa.

A mobilização pelo Dia Mundial da Limpeza integra esse conjunto de iniciativas e busca estimular a participação de colaboradores, familiares e voluntários em ações relacionadas ao consumo consciente, descarte adequado de resíduos e preservação ambiental.

Dia Mundial da Limpeza 2026

19 de setembro, às 8h:

Praia do Pina – Recife (PE)

Praia do Outeiro – Belém (PA)

Praia de Águas Belas – Cascavel (CE)

26 de setembro, às 8h:

Praia de Piatã – Salvador (BA)

Praça Dinossauro – Itajubá (MG)

Avenida Professor Benedito de Andrade, 540, Distrito Unileste – Piracicaba (SP)