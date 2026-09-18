CULTURA
Luna de Miel: espetáculo de comédia tem temporada especial em Salvador
Apresentações acontecem até domingo no Teatro Molière/Aliança Francesa
O espetáculo Luna de Miel, da companhia da Lamira Artes Cênicas, está fazendo temporada em Salvador até o próximo domingo, 20. As sessões estão acontecendo no Teatro Molière/Aliança Francesa, localizado na Ladeira da Barra.
A obra retrata as descobertas, desencontros e pequenas confusões que fazem parte da vida a dois de um casal de palhaços recém-casados. A sessão do sábado, 19, às 18h, terá experiência inclusiva com Libras e audiodescrição, ampliando as possibilidades de acesso e aproximando diferentes públicos da experiência teatral.
A história acompanha os personagens durante uma lua de mel cheia de aventuras e com situações cotidianas em cenas de humor e poesia. A proposta convida o público a reconhecer, entre risos, algumas das situações que fazem parte de qualquer relacionamento: expectativas, diferenças, acordos, imprevistos e a necessidade de descobrir, diariamente, como caminhar junto.
Espetáculo integra circulação nacional da companhia
A passagem por Salvador faz parte da circulação nacional da Lamira Artes Cênicas, que celebra 15 anos de trajetória. A temporada conta com patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e é realizada pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, por meio da Lei Rouanet.
O espetáculo nasceu a partir da pesquisa desenvolvida pela Lamira em parceria com o diretor chileno Oscar Zimmermann, que investiga os encontros entre a dança e a palhaçaria. A montagem utiliza uma dramaturgia física e cômica, baseada na expressão corporal, para abordar um tema que continua inspirando diferentes histórias: o amor.
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Com origem em Palmas (TO), a companhia já levou seus trabalhos a mais de 130 municípios brasileiros e alcançou cerca de 71 mil espectadores. Ao longo da trajetória, também foi reconhecida com premiações como o Funarte Petrobras de Dança Klauss Vianna e o Funarte Myriam Muniz.
Serviço
- O que: Luna de Miel
- Quando: 18/09, às 20h, 19 e 20/09, às 18h
- Inclusão: a apresentação do dia 19/09 contará com tradução simultânea em libras e audiodescrição
- Onde: Teatro Molière/Aliança Francesa (Av. Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra, Salvador).
- Classificação: A partir de 10 anos
- Quanto: R$30 (inteira), R$15 (Meia entrada ou clientes Cartões BB)
- Ingressos: Site oficial do Centro Cultural Banco do Brasil