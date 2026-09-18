Salvador recebe série de espetáculos teatrais gratuitos por uma semana

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A partir da próxima terça-feira, 22, Salvador recebe a 2ª Mostra Pavio Trinca Teatro. A iniciativa reúne grupos da Bahia, Alagoas e Sergipe em uma programação gratuita de espetáculos, oficinas, mesas-redondas e atividades de intercâmbio cultural, até o dia 27 de setembro.

A mostra busca fortalecer a circulação do teatro independente nordestino e aproximar artistas, grupos e públicos de diferentes territórios.

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Na capital baiana, a programação será distribuída por espaços culturais da cidade, como o Teatro Vila Velha, Cine Teatro Solar Boa Vista e Teatro Molière, criando uma rota de encontros com o teatro produzido no Nordeste.

Ao longo da mostra, o público poderá acompanhar diferentes espetáculos e participar de atividades formativas e debates sobre os desafios e as possibilidades da produção de teatro independente na região.

A programação reúne diferentes linguagens, gerações e perspectivas, passando por temas como identidade, racismo, memória, ancestralidade, gênero, direitos humanos, cultura popular e preservação do território.

Espetáculos

Entre os destaques está ‘O Cordel de Maria CinDRAGrela’, do TECA Teatro, da Bahia, releitura do clássico da Gata Borralheira que combina literatura de cordel e estética drag.

De Alagoas, a Cia do Chapéu leva ao palco ‘Pelos Poros e Pequenos Apelos’, espetáculo de dança-teatro inspirado na poesia de Magno Almeida e atravessado por temas como desejo, solidão e criação artística.

Já Sergipe participa com ‘De Mulambo a Filó’, do Grupo Imbuaça, montagem que aborda os desafios enfrentados por uma companhia de teatro de rua para manter viva sua produção artística.

Veja a programação completa:

Mostra Pavio Trinca Teatro

A passagem da Mostra Pavio Trinca Teatro por Salvador integra um circuito maior que conecta outros estados nordestinos.

Além da Trinca Sul-Leste, formada por Bahia, Alagoas e Sergipe, o projeto prevê uma etapa Centro-Leste, com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, em Petrolina (PE), e uma etapa Norte-Noroeste, reunindo Ceará, Piauí e Maranhão, em Teresina (PI).

A iniciativa integra as ações da Rede Pavio, articulação que reúne mais de 50 grupos de teatro de ação e pesquisa continuadas, presentes em estados nordestinos.

Criada em 2019, a rede trabalha pelo fortalecimento do teatro de grupo, pela circulação de produções independentes e pela construção de intercâmbios artísticos e políticas públicas para o setor.

Confira os espetáculos: