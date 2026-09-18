Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

LITERATURA

Jornalista baiana lança livro sobre um mundo em guerra e ruínas

Em romance futurista, Suzana Varjão mistura desastres ambientais, IA, racismo e homofobia

Eugênio Afonso
Por Eugênio Afonso
Autora Suzana Varjão
Autora Suzana Varjão - Foto: Divulgação

Editora do Caderno 2 do jornal A TARDE por quase 15 anos, a jornalista e escritora baiana Suzana Varjão está lançando seu mais novo livro. Cidade de bolhas e vãos (Minimalismos) será disponibilizado para todo o País a partir de hoje, 18.

Para comemorar o feito, nesta sexta-feira, ao anoitecer, Suzana reunirá amigos num bistrô, em Brasília – cidade onde reside –, para um bate-papo. De acordo com a autora, esta é uma forma de harmonizar a tradicional sessão de autógrafos com o novo modelo ditado pela era digital.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ARTE

Casa no Dois de Julho vira palco de 12 horas de arte em Salvador
Casa no Dois de Julho vira palco de 12 horas de arte em Salvador imagem

TEATRO

Salvador recebe série de espetáculos teatrais gratuitos por uma semana
Salvador recebe série de espetáculos teatrais gratuitos por uma semana imagem

AGENDA CULTURAL

Marina Lima, Melly e San Gennaro são destaques em Salvador
Marina Lima, Melly e San Gennaro são destaques em Salvador imagem

Mas a escritora avisa que, virtualmente, as pessoas poderão adquirir o livro ‘de papel’. “O processo de lançamento, o perfil da editora e a ambiência do romance são digitais, mas o livro é físico. O que não haverá são pontos físicos de distribuição, que será apenas digital”, informa.

Com Cidade de bolhas e vãos, Suzana está fechando uma trilogia iniciada com Diário de uma louca, e seguida por Divagações. “Cidade.. faz parte de meu réquiem, de meu ‘pranto’ ante os desvios civilizatórios e os descaminhos da humanidade”.

Na obra, uma jovem negra, que vive um romance com uma mulher branca, é instada a aderir à guerra, travada entre opressores e oprimidos, da nova ordem mundial. O pano de fundo é um planeta devastado por desastres ambientais e sanitários, em um tempo marcado pela renúncia às utopias e falência das instituições democráticas.

“O propósito é chamar a atenção sobre nosso futuro, sobre o mundo que estamos construindo a partir das escolhas que estamos fazendo. O gênero é romance, mas a trama é sobre a ‘guerra de lugares’ da humanidade – lugares não apenas físicos, mas simbólicos, identitários, como os antes ocupados pelos moradores das casas grandes e senzalas. O livro revira muitos ‘lugares’ da nossa civilização. Lugares políticos, sociais, psíquicos”, destaca Varjão.

Em síntese, esse é o fio condutor deste romance futurista. A Cidade de bolhas e vãos subdivide-se nas zonas aérea, terrestre e intermediária – moradas, respectivamente, dos escolhidos, dos descartados e dos operadores do sistema. Em todas elas, um bando de inconformados se articula para enfrentar a perversa configuração social.

“A sociedade retratada é distópica, erigida após sucessivos desastres ambientais e sanitários, sucessivas pandemias, que quase varrem a vida da face da Terra. Esse quadro de devastação modifica completamente as fronteiras político-geográficas, tais como as conhecemos”, ressalta a autora.

“A essas consequências soma-se a desordem moral – no sentido filosófico e sociológico, de desorientação social, relativização de valores humanos, conflito ético. Essa desordem resulta, entre outras consequências, na descrença em relação aos ideais civilizatórios e na falência das instituições democráticas. Mas apesar dos cansaços, das desistências, há os inconformados, os insurgentes, que lutam para derrubar a nova e perversa ordem mundial”, arremata Suzana.

No livro, há uma guerra acontecendo na era digital, ou na ‘idade mídia’, tendo como alvo o conjunto de lembranças compartilhadas pela humanidade. “Os eleitos da nova ordem mundial tentam apagar a memória coletiva com o auxílio da comunicação e da inteligência artificial; e os descartados buscam resgatá-la para fortalecer a luta pela recuperação do meio ambiente e a preservação das identidades, dos saberes, das culturas, das vidas que se quer eliminar”, detalha a jornalista.

Racismo e homofobia

Enquanto investiga as causas de um novo surto, a protagonista é confrontada com tramas e truques dos moradores das bolhas, que apagam as fronteiras entre simulação e realidade, gente e máquina, exterminando os não manipuláveis e gerando, no processo, uma legião de humanoides. Tudo isso recheado com muita paixão, ciúme, sexo, traição e aventura.

Suzana conta que a escolha de uma personagem central negra (Sandra) não foi aleatória. “Foi uma maneira de introduzir, de forma orgânica, a questão racial na trama, de instigar a reflexão sobre um dos velhos mecanismos de dominação de seres humanos sobre outros”.

“Também não foi à toa fazer o leitor observar a ‘guerra de lugares’ a partir do relacionamento amoroso de Sandra com uma mulher, a antagonista Camille, inserindo no enredo mais uma das questões insuperadas da humanidade: a homofobia”, observa Varjão.

No mundo em ruínas do romance, as fronteiras entre virtual e material estão diluídas, e isso inclui as pessoas. “A diluição dessas fronteiras chega a tal ponto que gera três tipos de humanoides: gente-gente, gente-máquina e gente-miragem”, explica Suzana.

“No grupo gente-gente estão os papagaios digitais, seres de carne e osso, mas tão autômatos quanto um robô, atrofiados em sua capacidade de raciocinar. O gente-máquina é composto por robôs, efetivamente, mas tão aperfeiçoados que não se distinguem das gentes-gentes. O terceiro grupamento, de gente-miragem, são seres projetados por hologramas, e igualmente de difícil distinção dos seres humanos”, esmiúça a autora.

Com um trabalho que já lhe rendeu 28 prêmios de reportagem – a maioria, pela defesa dos direitos humanos, temática recorrente de seus 11 livros e de dezenas de artigos publicados –, nesta nova obra Suzana continua apostando em uma literatura que “quer compreender o incompreensível: a marcha dos homens, seu flerte com o abismo”.

E para os que torcem por um lançamento de Cidade de bolhas e vãos na capital baiana, a autora informa que, apesar do modelo de distribuição da editora ser através de venda online e entrega via correios, nada a impede de promover um bate-papo em Salvador.

“Eu poderia comprar exemplares para fazer esse modelo híbrido, com noite de autógrafos, como vou fazer em Brasília, mas é um processo caro... dependeria de um apoio financeiro. Mas quem sabe? Se souber de algum interessado em apoiar, vou ficar muito feliz (risos)”, manda o recado a jornalista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cultura literatura

Relacionadas

Mais lidas