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AGENDA CULTURAL

Xande, Revelação, Nando Reis e Otto são destaques do fim de semana

A programação reúne ainda Olodum, Sambaiana, carurus, festivais e atrações gratuitas.

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Revelação, Otto e Olodum estão entre os destaques do fim de semana em Salvador.
Revelação, Otto e Olodum estão entre os destaques do fim de semana em Salvador. - Foto: Divulgação

De sexta, 25, a domingo, 27, Salvador reúne shows, festas, carurus, exposições e atividades gratuitas. Xande de Pilares e Revelação, Nando Reis, Otto, Olodum e Sambaiana estão entre os destaques de uma programação que percorre o Pelourinho, o Rio Vermelho, o Centro Histórico e outros pontos da cidade.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte o perfil oficial do evento ou do espaço.

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SEXTA-FEIRA, 25

MÚSICA

Afrosambah leva samba e ritmos afro-brasileiros ao Pelourinho

A Banda Afrosambah apresenta nesta sexta, 25, o show “Afrosambah no Samba”, no Largo Quincas Berro d’Água. Comandado pelo cantor, percussionista e compositor Bira, o grupo mistura samba, pagode, samba-reggae, axé e outros ritmos brasileiros.

O repertório reúne sucessos do samba e do pagode, releituras de músicas gravadas por artistas como Ivete Sangalo, Belo, Exaltasamba, Péricles e Thiaguinho, além de faixas do projeto audiovisual “Afrosambah Pra Você”.

SERVIÇO
Data: 25 de setembro de 2026
Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho
Horário: A partir das 19h


Luna Malbroux conecta Louisiana e Bahia em show de soul

Luna Malbroux e Tilen Kravos conectam as sonoridades da Louisiana e da Bahia no show “Do Bayou à Bahia”.
Luna Malbroux e Tilen Kravos conectam as sonoridades da Louisiana e da Bahia no show “Do Bayou à Bahia”. - Foto: Tilen Kravos

A cantora norte-americana Luna Malbroux apresenta nesta sexta, 25, o show “Do Bayou à Bahia”, ao lado do guitarrista esloveno Tilen Kravos. Com experiência nos clubes de blues, igrejas e festivais de Chicago, a artista leva ao palco um repertório ancorado na soul music.

A apresentação transita entre o country, o blues e o soul, com espaço para as improvisações de Tilen. Antes do show, o CineGamboa exibe o filme “De alguma forma o destino é algo que pode nos pertencer”, de Marcos Alexandre. Depois, o público participa de um bate-papo com os artistas.

SERVIÇO
Data: 25 de setembro de 2026
Local: Teatro Gamboa
Ingressos: R$ 20/R$ 40 para assistir presencialmente; R$ 15 pela plataforma virtual do Teatro Gamboa
Horário: 19h

Festival da Primavera reúne Paulinho Boca de Cantor e convidados

O Festival da Primavera leva música ao Largo da Tieta nesta sexta, 25, com apresentação de Paulinho Boca de Cantor e convidados. A programação acontece das 18h à meia-noite, no Centro Histórico. A atração faz parte da agenda do festival, que reúne atividades culturais em diferentes pontos de Salvador durante o mês de setembro.

SERVIÇO
Data: 25 de setembro de 2026
Local: Largo da Tieta, Centro Histórico
Ingressos: Gratuito
Horário: Das 18h à meia-noite

CineConcerto da OSBA leva trilhas de cinema à Concha Acústica

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta nesta sexta, 25, o CineConcerto 2026, espetáculo que combina música, encenação e personagens do cinema. O repertório reúne trilhas de produções como “Indiana Jones”, “O Poderoso Chefão” e “Harry Potter”. Com regência de Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes, a apresentação terá os solistas Raphael Rossatto e Juliana Franco, além da participação do ator João Guisande.

SERVIÇO
Data: 25 de setembro de 2026
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Largo do Campo Grande
Vendas: Site da OSBA
Horário: 19h

Felipe Barros e Bruna Barreto revisitam Cazuza e Cássia Eller

Felipe Barros e Bruna Barreto celebram as obras de Cazuza e Cássia Eller no espetáculo “Num Trem Pras Estrelas”.
Felipe Barros e Bruna Barreto celebram as obras de Cazuza e Cássia Eller no espetáculo “Num Trem Pras Estrelas”. - Foto: Divulgação

Felipe Barros e Bruna Barreto apresentam nesta sexta, 25, o espetáculo “Num Trem Pras Estrelas”, no Café-Teatro Nilda Spencer. A apresentação reúne músicas que marcaram as trajetórias de Cazuza e Cássia Eller. No palco, os artistas revisitam os repertórios dos dois nomes da música brasileira em uma apresentação que conecta canção, poesia e memória.

SERVIÇO
Data: 25 de setembro de 2026
Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Rua do Couro, Barroquinha
Couvert: R$ 40
Vendas e informações: (71) 99961-8819, com Joyce
Horário: 20h
Lotação: Sujeita à capacidade do espaço

Pense reúne rock independente no Rio Vermelho

A banda mineira Pense chega a Salvador para show no 30 Segundos Bar. A noite também terá apresentações das bandas Intra e Lukas Volca.

SERVIÇO
Data: 25 de setembro de 2026
Local: 30 Segundos Bar, Rio Vermelho
Vendas: Sympla
Horário: 22h

OUTROS

Festival Quabales reúne música, cinema e formação no Nordeste de Amaralina

Festival Quabales da Primavera reúne música, cinema, formação e cultura no Nordeste de Amaralina.
Festival Quabales da Primavera reúne música, cinema, formação e cultura no Nordeste de Amaralina. - Foto: Divulgação

O Festival Quabales da Primavera realiza sua terceira edição nesta sexta, 25, e sábado, 26, no Instituto Quabales, com programação gratuita. A abertura terá apresentação de Ana Sales e exibição dos curtas “Escadas”, “Mães Atípicas” e “Descortine-se”.

No sábado, as atividades começam com oficinas de corpo e voz e de percussão sustentável. A programação segue com arrastão percussivo pelas ruas do bairro, apresentações dos DJs Bennett e Mocottó, show da banda Samba Gringa e encerramento com a Quabales Banda.

SERVIÇO
Data: 25 e 26 de setembro de 2026
Local: Instituto Quabales, Rua Aurelino Silva, 385, Nordeste de Amaralina
Ingressos: Gratuito
Horário: Sexta, a partir das 18h30; sábado, a partir das 14h

SÁBADO, 26

MÚSICA

Bereguedê&Afins reúne Otto, Raults e Baile Esquema Novo

Otto celebra os 25 anos do álbum “Condom Black” no Bereguedê&Afins.
Otto celebra os 25 anos do álbum “Condom Black” no Bereguedê&Afins. - Foto: Divulgação

O Bereguedê&Afins ocupa o Clube Fantoches neste sábado, 26, com uma programação que percorre diferentes vertentes da música brasileira. A partir das 16h, a festa reúne Otto, o projeto Raults, Raul em Reggae, e o Baile Esquema Novo.

Otto celebra os 25 anos do álbum “Condom Black”, enquanto o Raults revisita a obra de Raul Seixas com influências de reggae, dub, ska e rocksteady. Comandado por Camilo Fróes e El Cabong, o Baile Esquema Novo mistura samba, rap, rock, batucada e música eletrônica.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Clube Fantoches, Rua Democrata, 18, Dois de Julho
Vendas e informações: www.bereguedeeafins.com.br
Horário: A partir das 16h

JAM no MAM celebra compositoras brasileiras

A JAM no MAM dedica a edição deste sábado, 26, à produção de compositoras brasileiras. A Geleia Solar apresenta repertório com canção popular, samba, choro, jazz e música instrumental contemporânea. A noite terá arranjos inéditos para obras de Suely Costa, Dona Ivone Lara, Glorinha Gadelha, Chiquinha Gonzaga, Tânia Maria, Ângela Veloso e Débora Gurgel. O palco também estará aberto a participações espontâneas.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Comércio
Vendas: Sympla
Horário: 18h

Nando Reis apresenta “Pra Você Guardei o Amor” na Concha

Nando Reis retorna a Salvador neste sábado, 26, com o show “Pra Você Guardei o Amor”, na Concha Acústica. O repertório reúne canções que marcaram sua trajetória, músicas do trabalho mais recente e releituras de clássicos românticos. A apresentação terá a participação de Lan Lanh. A direção artística e visual é assinada por Batman Zavareze.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Largo do Campo Grande
Vendas: Sympla
Horário: 19h

Laiô transforma memória e ancestralidade em canção

A cantora, compositora e produtora cultural Laiô apresenta neste sábado, 26, o espetáculo “Corpo-Território”. Acompanhada por Ângelo Canja, na direção musical e guitarra, e Rafael BB Fraga, na bateria e percussões, a artista reúne composições autorais e releituras atravessadas por ritmos afro-brasileiros e sonoridades da Bahia.

O repertório parte das paisagens, histórias e memórias de Ilhéus, onde Laiô construiu mais de duas décadas de trajetória artística. A apresentação será precedida pelo CineGamboa e seguida de um bate-papo com os artistas.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Teatro Gamboa
Ingressos: R$ 20/R$ 40 para assistir presencialmente; R$ 15 pela plataforma virtual do Teatro Gamboa
Horário: 17h


Furduncinho estreia em Salvador no Pelourinho

A festa chega pela primeira vez à capital baiana com uma noite dedicada ao pagode, reunindo clássicos do gênero e sucessos que atravessaram diferentes gerações.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho
Horário: 19h

Xande de Pilares e Revelação se reencontram na Fonte Nova

Grupo Revelação e Xande de Pilares se reencontram no show “Tava Escrito”, na Arena Fonte Nova.
Grupo Revelação e Xande de Pilares se reencontram no show “Tava Escrito”, na Arena Fonte Nova. - Foto: Divulgação

Xande de Pilares e o Grupo Revelação apresentam neste sábado, 26, o show “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A turnê reúne novamente o cantor e o grupo em uma noite dedicada ao samba e às músicas que marcaram essa trajetória.

Os portões serão abertos às 16h, e o show começa às 20h. Para atender ao público, o Metrô Bahia terá operação estendida até 0h30 de domingo, 27, com reforço no atendimento, na segurança e no monitoramento do fluxo de passageiros.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré
Vendas: Ticketmaster
Bilheteria: Loja SED, no Shopping Ponto 7, até 25 de setembro; Arena Fonte Nova no dia 25, das 10h às 17h, e no dia 26, das 10h até o início do show, conforme disponibilidade
Horário: Abertura dos portões às 16h; show às 20h
Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Retronejo reúne sertanejo dos anos 2000 na Casa Pia

A segunda edição da festa em Salvador será comandada por Matheus Henrique e Gabriel, com repertório que passa pelo sertanejo dos anos 2000, funk e agro funk.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Casa Pia, Comércio
Ingressos: A partir de R$ 130, conforme lote divulgado
Vendas: Ticket Maker
Horário: 21h
Classificação: 18 anos

Sambaiana lança “Sagrado Profano Real” na Casa Rosa

Sambaiana apresenta as canções do álbum “Sagrado Profano Real” em show de lançamento na Casa Rosa.
Sambaiana apresenta as canções do álbum “Sagrado Profano Real” em show de lançamento na Casa Rosa. - Foto: Divulgação

A Sambaiana apresenta neste sábado, 26, na Casa Rosa, o show de lançamento do álbum “Sagrado Profano Real”. A apresentação reúne as novas faixas do disco e sucessos que acompanham a trajetória do grupo desde sua formação.

No palco, o grupo conecta samba, referências da cultura afro-baiana e protagonismo feminino em um repertório marcado pela força coletiva que orienta o novo trabalho.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Casa Rosa, Rio Vermelho
Vendas: Sympla
Horário: 22h

Blessed celebra 17 anos no Rio Vermelho

A programação comemorativa da festa encerra o mês de setembro com os DJs Tommy Love e Dri Toscano.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: SAN, Rio Vermelho

CULTURA POPULAR

Caruru da Feira de São Joaquim une samba e solidariedade

Caruru da Feira de São Joaquim reúne música, tradição e solidariedade com entrada gratuita.
Caruru da Feira de São Joaquim reúne música, tradição e solidariedade com entrada gratuita. - Foto: Divulgação

O Caruru da Feira de São Joaquim acontece neste sábado, 26, no pier da feira, com acesso gratuito e arrecadação de latas de leite para uma ação solidária. Preparado com 15 mil quiabos, o caruru também será servido gratuitamente ao público.

A programação musical começa às 13h e reúne Samba Trator, Eduardinho Fora da Mídia, Rogério Bambeia e Dan Mocidade em uma tarde dedicada ao samba e às tradições populares da Bahia.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Pier da Feira de São Joaquim
Ingressos: Gratuito
Entrada solidária: Uma lata de leite
Horário: A partir das 13h
Atrações: Samba Trator, Eduardinho Fora da Mídia, Rogério Bambeia e Dan Mocidade
Caruru: Gratuito para o público

OUTROS

Festival Tempero Bahia reúne gastronomia, música e artesanato

Grupo Cultural Sambadeiras leva o samba de roda à programação do Festival Tempero Bahia.
Grupo Cultural Sambadeiras leva o samba de roda à programação do Festival Tempero Bahia. - Foto: Divulgação

O 9º Festival Tempero Bahia encerra sua programação neste sábado, 26, e domingo, 27, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Gratuita, a Etapa Cultural reúne aulas-show de gastronomia, apresentações musicais e um mercado com produtos gastronômicos, arte e artesanato.

No sábado, o grupo Os Gaiatos apresenta repertório de MPB, pop-rock nacional e internacional. No domingo, a programação musical terá o samba de roda do Grupo Cultural Sambadeiras e o Duo de Chorinho, formado por Peu Souza e Estevam Dantas.

SERVIÇO
Data: 26 e 27 de setembro de 2026
Local: Piso L3 do Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
Ingressos: Gratuito
Inscrições: Aulas-show pelo aplicativo do Parque Shopping Bahia
Horário: Sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h
Programação: Cozinha Show no sábado e no domingo, das 13h às 17h50; Os Gaiatos no sábado, das 18h às 19h30; Grupo Cultural Sambadeiras no domingo, das 17h30 às 18h20; Duo de Chorinho no domingo, das 18h30 às 20h
Mercado do Parque: Sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Oficina explora técnicas de colagem analógica

A arte-educadora, colagista e pesquisadora Rauenna Lima ministra neste sábado, 26, a oficina “Colagem Analógica: práticas de composição”. O encontro apresenta técnicas, suportes e referências artísticas para estimular a criação de narrativas visuais por meio do trabalho manual.

O valor da inscrição inclui os materiais utilizados durante a atividade.

SERVIÇO
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Teatro Gamboa
Ingressos: R$ 70, com materiais incluídos
Inscrições: Formulário on-line
Horário: 10h


DOMINGO, 27

MÚSICA

Olodum celebra a Primavera dos Povos Africanos no Pelourinho

Olodum celebra a Primavera dos Povos Africanos em ensaio no Pelourinho.
Olodum celebra a Primavera dos Povos Africanos em ensaio no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Olodum realiza neste domingo, 27, o segundo ensaio do bloco para o Carnaval de 2027, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. A edição terá como tema a “Primavera dos Povos Africanos” e dará continuidade à temporada iniciada com ingressos esgotados.

O ensaio aproxima o público do universo que o bloco levará à avenida no próximo ano, quando completa 48 anos. Com o tema “Sirius, Cão Maior: O Mistério das Estrelas”, o Olodum estabelecerá conexões entre ancestralidade, ciência, astronomia e conhecimentos africanos.

SERVIÇO
Data: 27 de setembro de 2026
Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Beco do Porvir, 4, Centro Histórico
Ingressos: Meia-entrada promocional, R$ 70 mais taxa de R$ 7; solidário, com 1 kg de alimento, R$ 80 mais taxa de R$ 8; inteira, R$ 140 mais taxa de R$ 14
Vendas: Meu Bilhete e Casa do Olodum
Horário: Abertura dos portões às 13h; ensaio das 14h às 18h

Muquifest reúne samba e música baiana no Cais Dourado

O Muquifest 2026 acontece neste domingo, 27, com nove horas de programação no Cais Dourado. A festa reúne Robyssão, Samba Trator, Samba e Suor, O Poeta e Selakuatro. As atrações representam diferentes vertentes do samba e da música baiana. A programação começa às 13h e segue até as 22h.

SERVIÇO
Data: 27 de setembro de 2026
Local: Cais Dourado, Calçada
Vendas: Meu Bilhete
Horário: Das 13h às 22h

Vírus Carinhoso lança o álbum “Karkará” na Casa Rosa

Vírus Carinhoso apresenta neste domingo, 27, o show de lançamento de “Karkará”, no Pátio Viração da Casa Rosa. O álbum aborda ancestralidade, território, paternidade, luto, fé e transformação a partir das vivências do artista. O repertório combina afrobeats, pagodão baiano, ijexá, samba-reggae e rap, com músicas como “Carta aos Ancestrais”, “Sunsum”, “Quando o Negro Voa” e “Letrado Baiano”. A abertura será de Celo Dut, com participação de Vuto.

SERVIÇO
Data: 27 de setembro de 2026
Local: Pátio Viração da Casa Rosa, Rio Vermelho
Vendas: Sympla
Horário: 19h

Brandão apresenta nova fase no show “Hi(ato)”

O cantor e compositor Brandão encerra a programação semanal do Teatro Gamboa neste domingo, 27, com o espetáculo “Hi(ato)”. Em formato intimista, o artista combina guitarra, voz e percussão para apresentar e revisitar músicas relacionadas ao novo momento de sua carreira.

Projeções de imagens e vídeos dialogam com o repertório e aproximam música, imagem e narrativa. Antes da apresentação, haverá CineGamboa; depois do show, o artista conversa com o público.

SERVIÇO
Data: 27 de setembro de 2026
Local: Teatro Gamboa
Ingressos: R$ 20/R$ 40 para assistir presencialmente; R$ 15 pela plataforma virtual do Teatro Gamboa
Horário: 17h

CULTURA POPULAR

Caruru Cultural celebra tradição e ancestralidade no Pelourinho

A Casa Bráfrica recebe uma tarde dedicada à cultura afro-brasileira, com música, dança, gastronomia e celebração da tradição do caruru. A programação reúne o Bloco Afro Os Negões, Agnoell Crioulo, Grupo Dançafro by Jusa Ventura e convidados.

SERVIÇO
Data: 27 de setembro de 2026
Local: Casa Bráfrica, Rua João de Deus, 10, Pelourinho
Ingressos: Gratuito, com retirada pelo Sympla
Horário: Das 16h às 22h
Caruru: R$ 40 por pessoa

OUTROS

Rally Salvador une navegação e ação solidária

Rally Salvador percorre ruas e pontos turísticos da capital em prova de regularidade com ação solidária.
Rally Salvador percorre ruas e pontos turísticos da capital em prova de regularidade com ação solidária. - Foto: Divulgação

O Rally Salvador 2026 percorre ruas, avenidas e pontos turísticos da capital neste domingo, 27, com largada no Estádio de Pituaçu. Com inscrições esgotadas, a competição reúne veículos 4x2 e 4x4 em uma prova de aventura e regularidade, na qual as duplas precisam seguir o trajeto e os limites de velocidade definidos pela organização.

O percurso será monitorado em tempo real por meio de um aplicativo, com penalizações para erros de navegação e descumprimento das regras. A edição também terá uma ação solidária em benefício da Associação de Microcefalia e Acolhimento com Empatia, com arrecadação de alimentos e pacotes de lenços umedecidos.

SERVIÇO
Data: 27 de setembro de 2026
Local: Largada no Estádio de Pituaçu
Horário: A partir das 9h
Mais informações: Instagram @prorallyoficial

EM CARTAZ

EXPOSIÇÕES

Feira de Artes da Primavera reúne mais de 400 expositores

A 12ª Feira de Artes da Primavera segue até domingo, 27, na Praça 2 de Julho, no Campo Grande. Com entrada gratuita, a feira reúne mais de 400 expositores de Salvador e de outros 40 municípios baianos, além de um espaço destinado a mais de 50 mães atípicas empreendedoras.

O público encontra peças de decoração, acessórios, cerâmicas, plantas, flores e outros produtos artesanais. A programação inclui ainda apresentações culturais, atividades infantis e uma área gastronômica com culinária baiana e opções veganas.

SERVIÇO
Data: Até 27 de setembro de 2026
Local: Praça 2 de Julho, Campo Grande
Ingressos: Gratuito
Horário: Das 9h às 20h

TEATRO

“ELEGBAPHO” celebra a existência e as conquistas negras

“ELEGBAPHO: Território Afrocênico de Celebração Negra” segue em temporada no Espaço Cultural da Barroquinha até 3 de outubro. Criado por Nando Zâmbia e inspirado em Exu Elegbara, o espetáculo propõe uma reflexão sobre a existência negra, as conquistas coletivas e o poder de celebrar. A montagem mistura teatro, música, dança, humor, improviso, projeções e vídeos. Em cena, Nando Zâmbia estabelece diálogos com personalidades negras, personagens históricos e divindades do Candomblé.

SERVIÇO
Data: De 18 de setembro a 3 de outubro de 2026
Local: Espaço Cultural da Barroquinha
Vendas: Sympla
Horário: 18h

“Auto da Compadecida” encerra temporada no Teatro Módulo

A montagem de “Auto da Compadecida” encerra sua temporada nesta sexta, 25, no Teatro Módulo. Baseado na obra de Ariano Suassuna, o espetáculo acompanha João Grilo e Chicó em uma história atravessada por humor, crítica social e situações populares. Dirigida por Fábio Tavares, a versão começa pelo desfecho, com os personagens no céu, e reconstrói os acontecimentos que os levaram até aquele momento.

SERVIÇO
Data: 4, 11, 18 e 25 de setembro de 2026
Local: Teatro Módulo, Pituba
Vendas: Sympla
Horário: 20h

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