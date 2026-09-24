Xande, Revelação, Nando Reis e Otto são destaques do fim de semana

Siga o A TARDE no Google

De sexta, 25, a domingo, 27, Salvador reúne shows, festas, carurus, exposições e atividades gratuitas. Xande de Pilares e Revelação, Nando Reis, Otto, Olodum e Sambaiana estão entre os destaques de uma programação que percorre o Pelourinho, o Rio Vermelho, o Centro Histórico e outros pontos da cidade.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte o perfil oficial do evento ou do espaço.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

SEXTA-FEIRA, 25

MÚSICA

Afrosambah leva samba e ritmos afro-brasileiros ao Pelourinho

A Banda Afrosambah apresenta nesta sexta, 25, o show “Afrosambah no Samba”, no Largo Quincas Berro d’Água. Comandado pelo cantor, percussionista e compositor Bira, o grupo mistura samba, pagode, samba-reggae, axé e outros ritmos brasileiros.

O repertório reúne sucessos do samba e do pagode, releituras de músicas gravadas por artistas como Ivete Sangalo, Belo, Exaltasamba, Péricles e Thiaguinho, além de faixas do projeto audiovisual “Afrosambah Pra Você”.

SERVIÇO

Data: 25 de setembro de 2026

Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho

Horário: A partir das 19h



Luna Malbroux conecta Louisiana e Bahia em show de soul

Luna Malbroux e Tilen Kravos conectam as sonoridades da Louisiana e da Bahia no show “Do Bayou à Bahia”. - Foto: Tilen Kravos

A cantora norte-americana Luna Malbroux apresenta nesta sexta, 25, o show “Do Bayou à Bahia”, ao lado do guitarrista esloveno Tilen Kravos. Com experiência nos clubes de blues, igrejas e festivais de Chicago, a artista leva ao palco um repertório ancorado na soul music.

A apresentação transita entre o country, o blues e o soul, com espaço para as improvisações de Tilen. Antes do show, o CineGamboa exibe o filme “De alguma forma o destino é algo que pode nos pertencer”, de Marcos Alexandre. Depois, o público participa de um bate-papo com os artistas.

SERVIÇO

Data: 25 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 20/R$ 40 para assistir presencialmente; R$ 15 pela plataforma virtual do Teatro Gamboa

Horário: 19h

Festival da Primavera reúne Paulinho Boca de Cantor e convidados

O Festival da Primavera leva música ao Largo da Tieta nesta sexta, 25, com apresentação de Paulinho Boca de Cantor e convidados. A programação acontece das 18h à meia-noite, no Centro Histórico. A atração faz parte da agenda do festival, que reúne atividades culturais em diferentes pontos de Salvador durante o mês de setembro.

SERVIÇO

Data: 25 de setembro de 2026

Local: Largo da Tieta, Centro Histórico

Ingressos: Gratuito

Horário: Das 18h à meia-noite

CineConcerto da OSBA leva trilhas de cinema à Concha Acústica

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta nesta sexta, 25, o CineConcerto 2026, espetáculo que combina música, encenação e personagens do cinema. O repertório reúne trilhas de produções como “Indiana Jones”, “O Poderoso Chefão” e “Harry Potter”. Com regência de Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes, a apresentação terá os solistas Raphael Rossatto e Juliana Franco, além da participação do ator João Guisande.

SERVIÇO

Data: 25 de setembro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Largo do Campo Grande

Vendas: Site da OSBA

Horário: 19h

Felipe Barros e Bruna Barreto revisitam Cazuza e Cássia Eller

Felipe Barros e Bruna Barreto celebram as obras de Cazuza e Cássia Eller no espetáculo “Num Trem Pras Estrelas”. - Foto: Divulgação

Felipe Barros e Bruna Barreto apresentam nesta sexta, 25, o espetáculo “Num Trem Pras Estrelas”, no Café-Teatro Nilda Spencer. A apresentação reúne músicas que marcaram as trajetórias de Cazuza e Cássia Eller. No palco, os artistas revisitam os repertórios dos dois nomes da música brasileira em uma apresentação que conecta canção, poesia e memória.

SERVIÇO

Data: 25 de setembro de 2026

Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Rua do Couro, Barroquinha

Couvert: R$ 40

Vendas e informações: (71) 99961-8819, com Joyce

Horário: 20h

Lotação: Sujeita à capacidade do espaço

Pense reúne rock independente no Rio Vermelho

A banda mineira Pense chega a Salvador para show no 30 Segundos Bar. A noite também terá apresentações das bandas Intra e Lukas Volca.

SERVIÇO

Data: 25 de setembro de 2026

Local: 30 Segundos Bar, Rio Vermelho

Vendas: Sympla

Horário: 22h

OUTROS

Festival Quabales reúne música, cinema e formação no Nordeste de Amaralina

Festival Quabales da Primavera reúne música, cinema, formação e cultura no Nordeste de Amaralina. - Foto: Divulgação

O Festival Quabales da Primavera realiza sua terceira edição nesta sexta, 25, e sábado, 26, no Instituto Quabales, com programação gratuita. A abertura terá apresentação de Ana Sales e exibição dos curtas “Escadas”, “Mães Atípicas” e “Descortine-se”.

No sábado, as atividades começam com oficinas de corpo e voz e de percussão sustentável. A programação segue com arrastão percussivo pelas ruas do bairro, apresentações dos DJs Bennett e Mocottó, show da banda Samba Gringa e encerramento com a Quabales Banda.

SERVIÇO

Data: 25 e 26 de setembro de 2026

Local: Instituto Quabales, Rua Aurelino Silva, 385, Nordeste de Amaralina

Ingressos: Gratuito

Horário: Sexta, a partir das 18h30; sábado, a partir das 14h

SÁBADO, 26

MÚSICA

Bereguedê&Afins reúne Otto, Raults e Baile Esquema Novo

Otto celebra os 25 anos do álbum “Condom Black” no Bereguedê&Afins. - Foto: Divulgação

O Bereguedê&Afins ocupa o Clube Fantoches neste sábado, 26, com uma programação que percorre diferentes vertentes da música brasileira. A partir das 16h, a festa reúne Otto, o projeto Raults, Raul em Reggae, e o Baile Esquema Novo.

Otto celebra os 25 anos do álbum “Condom Black”, enquanto o Raults revisita a obra de Raul Seixas com influências de reggae, dub, ska e rocksteady. Comandado por Camilo Fróes e El Cabong, o Baile Esquema Novo mistura samba, rap, rock, batucada e música eletrônica.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Clube Fantoches, Rua Democrata, 18, Dois de Julho

Vendas e informações: www.bereguedeeafins.com.br

Horário: A partir das 16h

JAM no MAM celebra compositoras brasileiras

A JAM no MAM dedica a edição deste sábado, 26, à produção de compositoras brasileiras. A Geleia Solar apresenta repertório com canção popular, samba, choro, jazz e música instrumental contemporânea. A noite terá arranjos inéditos para obras de Suely Costa, Dona Ivone Lara, Glorinha Gadelha, Chiquinha Gonzaga, Tânia Maria, Ângela Veloso e Débora Gurgel. O palco também estará aberto a participações espontâneas.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Comércio

Vendas: Sympla

Horário: 18h

Nando Reis apresenta “Pra Você Guardei o Amor” na Concha

Nando Reis retorna a Salvador neste sábado, 26, com o show “Pra Você Guardei o Amor”, na Concha Acústica. O repertório reúne canções que marcaram sua trajetória, músicas do trabalho mais recente e releituras de clássicos românticos. A apresentação terá a participação de Lan Lanh. A direção artística e visual é assinada por Batman Zavareze.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Largo do Campo Grande

Vendas: Sympla

Horário: 19h

Laiô transforma memória e ancestralidade em canção

A cantora, compositora e produtora cultural Laiô apresenta neste sábado, 26, o espetáculo “Corpo-Território”. Acompanhada por Ângelo Canja, na direção musical e guitarra, e Rafael BB Fraga, na bateria e percussões, a artista reúne composições autorais e releituras atravessadas por ritmos afro-brasileiros e sonoridades da Bahia.

O repertório parte das paisagens, histórias e memórias de Ilhéus, onde Laiô construiu mais de duas décadas de trajetória artística. A apresentação será precedida pelo CineGamboa e seguida de um bate-papo com os artistas.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 20/R$ 40 para assistir presencialmente; R$ 15 pela plataforma virtual do Teatro Gamboa

Horário: 17h





Furduncinho estreia em Salvador no Pelourinho

A festa chega pela primeira vez à capital baiana com uma noite dedicada ao pagode, reunindo clássicos do gênero e sucessos que atravessaram diferentes gerações.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho

Horário: 19h

Xande de Pilares e Revelação se reencontram na Fonte Nova

Grupo Revelação e Xande de Pilares se reencontram no show “Tava Escrito”, na Arena Fonte Nova. - Foto: Divulgação

Xande de Pilares e o Grupo Revelação apresentam neste sábado, 26, o show “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A turnê reúne novamente o cantor e o grupo em uma noite dedicada ao samba e às músicas que marcaram essa trajetória.

Os portões serão abertos às 16h, e o show começa às 20h. Para atender ao público, o Metrô Bahia terá operação estendida até 0h30 de domingo, 27, com reforço no atendimento, na segurança e no monitoramento do fluxo de passageiros.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré

Vendas: Ticketmaster

Bilheteria: Loja SED, no Shopping Ponto 7, até 25 de setembro; Arena Fonte Nova no dia 25, das 10h às 17h, e no dia 26, das 10h até o início do show, conforme disponibilidade

Horário: Abertura dos portões às 16h; show às 20h

Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Retronejo reúne sertanejo dos anos 2000 na Casa Pia

A segunda edição da festa em Salvador será comandada por Matheus Henrique e Gabriel, com repertório que passa pelo sertanejo dos anos 2000, funk e agro funk.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Casa Pia, Comércio

Ingressos: A partir de R$ 130, conforme lote divulgado

Vendas: Ticket Maker

Horário: 21h

Classificação: 18 anos

Sambaiana lança “Sagrado Profano Real” na Casa Rosa

Sambaiana apresenta as canções do álbum “Sagrado Profano Real” em show de lançamento na Casa Rosa. - Foto: Divulgação

A Sambaiana apresenta neste sábado, 26, na Casa Rosa, o show de lançamento do álbum “Sagrado Profano Real”. A apresentação reúne as novas faixas do disco e sucessos que acompanham a trajetória do grupo desde sua formação.

No palco, o grupo conecta samba, referências da cultura afro-baiana e protagonismo feminino em um repertório marcado pela força coletiva que orienta o novo trabalho.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Casa Rosa, Rio Vermelho

Vendas: Sympla

Horário: 22h

Blessed celebra 17 anos no Rio Vermelho

A programação comemorativa da festa encerra o mês de setembro com os DJs Tommy Love e Dri Toscano.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: SAN, Rio Vermelho

CULTURA POPULAR

Caruru da Feira de São Joaquim une samba e solidariedade

Caruru da Feira de São Joaquim reúne música, tradição e solidariedade com entrada gratuita. - Foto: Divulgação

O Caruru da Feira de São Joaquim acontece neste sábado, 26, no pier da feira, com acesso gratuito e arrecadação de latas de leite para uma ação solidária. Preparado com 15 mil quiabos, o caruru também será servido gratuitamente ao público.

A programação musical começa às 13h e reúne Samba Trator, Eduardinho Fora da Mídia, Rogério Bambeia e Dan Mocidade em uma tarde dedicada ao samba e às tradições populares da Bahia.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Pier da Feira de São Joaquim

Ingressos: Gratuito

Entrada solidária: Uma lata de leite

Horário: A partir das 13h

Atrações: Samba Trator, Eduardinho Fora da Mídia, Rogério Bambeia e Dan Mocidade

Caruru: Gratuito para o público

OUTROS

Festival Tempero Bahia reúne gastronomia, música e artesanato

Grupo Cultural Sambadeiras leva o samba de roda à programação do Festival Tempero Bahia. - Foto: Divulgação

O 9º Festival Tempero Bahia encerra sua programação neste sábado, 26, e domingo, 27, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Gratuita, a Etapa Cultural reúne aulas-show de gastronomia, apresentações musicais e um mercado com produtos gastronômicos, arte e artesanato.

No sábado, o grupo Os Gaiatos apresenta repertório de MPB, pop-rock nacional e internacional. No domingo, a programação musical terá o samba de roda do Grupo Cultural Sambadeiras e o Duo de Chorinho, formado por Peu Souza e Estevam Dantas.

SERVIÇO

Data: 26 e 27 de setembro de 2026

Local: Piso L3 do Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Ingressos: Gratuito

Inscrições: Aulas-show pelo aplicativo do Parque Shopping Bahia

Horário: Sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Programação: Cozinha Show no sábado e no domingo, das 13h às 17h50; Os Gaiatos no sábado, das 18h às 19h30; Grupo Cultural Sambadeiras no domingo, das 17h30 às 18h20; Duo de Chorinho no domingo, das 18h30 às 20h

Mercado do Parque: Sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Oficina explora técnicas de colagem analógica

A arte-educadora, colagista e pesquisadora Rauenna Lima ministra neste sábado, 26, a oficina “Colagem Analógica: práticas de composição”. O encontro apresenta técnicas, suportes e referências artísticas para estimular a criação de narrativas visuais por meio do trabalho manual.

O valor da inscrição inclui os materiais utilizados durante a atividade.

SERVIÇO

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 70, com materiais incluídos

Inscrições: Formulário on-line

Horário: 10h



DOMINGO, 27

MÚSICA

Olodum celebra a Primavera dos Povos Africanos no Pelourinho

Olodum celebra a Primavera dos Povos Africanos em ensaio no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Olodum realiza neste domingo, 27, o segundo ensaio do bloco para o Carnaval de 2027, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. A edição terá como tema a “Primavera dos Povos Africanos” e dará continuidade à temporada iniciada com ingressos esgotados.

O ensaio aproxima o público do universo que o bloco levará à avenida no próximo ano, quando completa 48 anos. Com o tema “Sirius, Cão Maior: O Mistério das Estrelas”, o Olodum estabelecerá conexões entre ancestralidade, ciência, astronomia e conhecimentos africanos.

SERVIÇO

Data: 27 de setembro de 2026

Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Beco do Porvir, 4, Centro Histórico

Ingressos: Meia-entrada promocional, R$ 70 mais taxa de R$ 7; solidário, com 1 kg de alimento, R$ 80 mais taxa de R$ 8; inteira, R$ 140 mais taxa de R$ 14

Vendas: Meu Bilhete e Casa do Olodum

Horário: Abertura dos portões às 13h; ensaio das 14h às 18h

Muquifest reúne samba e música baiana no Cais Dourado

O Muquifest 2026 acontece neste domingo, 27, com nove horas de programação no Cais Dourado. A festa reúne Robyssão, Samba Trator, Samba e Suor, O Poeta e Selakuatro. As atrações representam diferentes vertentes do samba e da música baiana. A programação começa às 13h e segue até as 22h.

SERVIÇO

Data: 27 de setembro de 2026

Local: Cais Dourado, Calçada

Vendas: Meu Bilhete

Horário: Das 13h às 22h

Vírus Carinhoso lança o álbum “Karkará” na Casa Rosa

Vírus Carinhoso apresenta neste domingo, 27, o show de lançamento de “Karkará”, no Pátio Viração da Casa Rosa. O álbum aborda ancestralidade, território, paternidade, luto, fé e transformação a partir das vivências do artista. O repertório combina afrobeats, pagodão baiano, ijexá, samba-reggae e rap, com músicas como “Carta aos Ancestrais”, “Sunsum”, “Quando o Negro Voa” e “Letrado Baiano”. A abertura será de Celo Dut, com participação de Vuto.

SERVIÇO

Data: 27 de setembro de 2026

Local: Pátio Viração da Casa Rosa, Rio Vermelho

Vendas: Sympla

Horário: 19h

Brandão apresenta nova fase no show “Hi(ato)”

O cantor e compositor Brandão encerra a programação semanal do Teatro Gamboa neste domingo, 27, com o espetáculo “Hi(ato)”. Em formato intimista, o artista combina guitarra, voz e percussão para apresentar e revisitar músicas relacionadas ao novo momento de sua carreira.

Projeções de imagens e vídeos dialogam com o repertório e aproximam música, imagem e narrativa. Antes da apresentação, haverá CineGamboa; depois do show, o artista conversa com o público.

SERVIÇO

Data: 27 de setembro de 2026

Local: Teatro Gamboa

Ingressos: R$ 20/R$ 40 para assistir presencialmente; R$ 15 pela plataforma virtual do Teatro Gamboa

Horário: 17h

CULTURA POPULAR

Caruru Cultural celebra tradição e ancestralidade no Pelourinho

A Casa Bráfrica recebe uma tarde dedicada à cultura afro-brasileira, com música, dança, gastronomia e celebração da tradição do caruru. A programação reúne o Bloco Afro Os Negões, Agnoell Crioulo, Grupo Dançafro by Jusa Ventura e convidados.

SERVIÇO

Data: 27 de setembro de 2026

Local: Casa Bráfrica, Rua João de Deus, 10, Pelourinho

Ingressos: Gratuito, com retirada pelo Sympla

Horário: Das 16h às 22h

Caruru: R$ 40 por pessoa

OUTROS

Rally Salvador une navegação e ação solidária

Rally Salvador percorre ruas e pontos turísticos da capital em prova de regularidade com ação solidária. - Foto: Divulgação

O Rally Salvador 2026 percorre ruas, avenidas e pontos turísticos da capital neste domingo, 27, com largada no Estádio de Pituaçu. Com inscrições esgotadas, a competição reúne veículos 4x2 e 4x4 em uma prova de aventura e regularidade, na qual as duplas precisam seguir o trajeto e os limites de velocidade definidos pela organização.

O percurso será monitorado em tempo real por meio de um aplicativo, com penalizações para erros de navegação e descumprimento das regras. A edição também terá uma ação solidária em benefício da Associação de Microcefalia e Acolhimento com Empatia, com arrecadação de alimentos e pacotes de lenços umedecidos.

SERVIÇO

Data: 27 de setembro de 2026

Local: Largada no Estádio de Pituaçu

Horário: A partir das 9h

Mais informações: Instagram @prorallyoficial

EM CARTAZ

EXPOSIÇÕES

Feira de Artes da Primavera reúne mais de 400 expositores

A 12ª Feira de Artes da Primavera segue até domingo, 27, na Praça 2 de Julho, no Campo Grande. Com entrada gratuita, a feira reúne mais de 400 expositores de Salvador e de outros 40 municípios baianos, além de um espaço destinado a mais de 50 mães atípicas empreendedoras.

O público encontra peças de decoração, acessórios, cerâmicas, plantas, flores e outros produtos artesanais. A programação inclui ainda apresentações culturais, atividades infantis e uma área gastronômica com culinária baiana e opções veganas.

SERVIÇO

Data: Até 27 de setembro de 2026

Local: Praça 2 de Julho, Campo Grande

Ingressos: Gratuito

Horário: Das 9h às 20h

TEATRO

“ELEGBAPHO” celebra a existência e as conquistas negras

“ELEGBAPHO: Território Afrocênico de Celebração Negra” segue em temporada no Espaço Cultural da Barroquinha até 3 de outubro. Criado por Nando Zâmbia e inspirado em Exu Elegbara, o espetáculo propõe uma reflexão sobre a existência negra, as conquistas coletivas e o poder de celebrar. A montagem mistura teatro, música, dança, humor, improviso, projeções e vídeos. Em cena, Nando Zâmbia estabelece diálogos com personalidades negras, personagens históricos e divindades do Candomblé.

SERVIÇO

Data: De 18 de setembro a 3 de outubro de 2026

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

Vendas: Sympla

Horário: 18h

“Auto da Compadecida” encerra temporada no Teatro Módulo

A montagem de “Auto da Compadecida” encerra sua temporada nesta sexta, 25, no Teatro Módulo. Baseado na obra de Ariano Suassuna, o espetáculo acompanha João Grilo e Chicó em uma história atravessada por humor, crítica social e situações populares. Dirigida por Fábio Tavares, a versão começa pelo desfecho, com os personagens no céu, e reconstrói os acontecimentos que os levaram até aquele momento.

SERVIÇO

Data: 4, 11, 18 e 25 de setembro de 2026

Local: Teatro Módulo, Pituba

Vendas: Sympla

Horário: 20h