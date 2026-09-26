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Confusão durante embarque atrasa saída de ferry em Salvador

Impasse envolvendo passageiro e veículo causou atraso de mais de uma hora no Terminal de São Joaquim

Andrêzza Moura
Por
Motorista disse que só estava reivindicando seus direitos
Motorista disse que só estava reivindicando seus direitos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma confusão envolvendo um passageiro durante o embarque do ferry-boat Zumbi dos Palmares, na tarde desta sexta-feira, 25, atrasou em mais de uma hora a saída da embarcação do Terminal de São Joaquim, em Salvador.

A situação começou quando um motorista, que estava acompanhado da esposa, pessoa com deficiência, pediu para permanecer no convés superior do ferry, sem ocupar a área destinada aos veículos.

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O pedido teria gerado um desentendimento durante o embarque. Segundo o relato, enquanto outros veículos entravam na embarcação, o carro do casal permaneceu na fila.

O impasse durou cerca de uma hora, até que houve uma reorganização e quatro veículos conseguiram embarcar.

O motorista disse que apenas buscava garantir seus direitos e manifestou insatisfação com o ocorrido.

Com partida programada para às 16h, o ferry deixou o Terminal de São Joaquim, por volta das 17h10, seguindo para o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. As informações são do Blog do Valente.

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ferryboat Salvador São Joaquim

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