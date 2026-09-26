Confusão durante embarque atrasa saída de ferry em Salvador

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Uma confusão envolvendo um passageiro durante o embarque do ferry-boat Zumbi dos Palmares, na tarde desta sexta-feira, 25, atrasou em mais de uma hora a saída da embarcação do Terminal de São Joaquim, em Salvador.

A situação começou quando um motorista, que estava acompanhado da esposa, pessoa com deficiência, pediu para permanecer no convés superior do ferry, sem ocupar a área destinada aos veículos.

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O pedido teria gerado um desentendimento durante o embarque. Segundo o relato, enquanto outros veículos entravam na embarcação, o carro do casal permaneceu na fila.

O impasse durou cerca de uma hora, até que houve uma reorganização e quatro veículos conseguiram embarcar.

O motorista disse que apenas buscava garantir seus direitos e manifestou insatisfação com o ocorrido.

Com partida programada para às 16h, o ferry deixou o Terminal de São Joaquim, por volta das 17h10, seguindo para o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. As informações são do Blog do Valente.