Curiosidades de Salvador: por que o bairro Doron tem esse nome?

No mapa de Salvador, o nome Doron chama a atenção pelo seu formato atípico. Diferentes de bairros como Cabula, de origem africana, e Pernambués, de origem tupi, a denominação tem uma história própria ligada à formação da região .

A história do conjunto habitacional que virou bairro começou-se na década de 1980, quando ainda era construído a partir da nomenclatura de Cabula IX . No entanto, o nome do empreendimento desenvolvido pela antiga Habitação e Urbanização da Bahia SA (URBIS) não se consolidou no cotidiano dos moradores da região.

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Qual a origem do nome Doron?

O nome original do projeto caiu em desuso na região, sendo conhecido entre os moradores como Doron. A nomenclatura faz referência ao nome da construtora responsável pelas obras do conjunto, a Construtora Doron .

“A primeira etapa, construída com prédios de janelas de alumínio, foi chamada de Doron A. A segunda ganhou janelas de madeira e foi batizada de Doron B. Mas, na verdade, essa divisão nunca existiu, pois o Conjunto Doron é único e vai do bloco 1 ao 161. A divisão foi apenas de estrutura”, explicou um Tânia Reis, uma das primeiras moradoras da região quando os imóveis foram entregues, em 1983.

Com o tempo, o conjunto habitacional foi ganhando autonomia, com a criação de novos pontos comerciais, linhas próprias de ônibus e outras prestações de serviço para a população.

O conjunto habitacional que se tornou bairro

Vinculado ao “Projeto Narandiba” , foram entregues cerca de 1.288 unidades habitacionais em 1983. De acordo com o Ailton Ferreira, subsecretário para Assuntos de Descentralização Regional, na época, o bairro parecia uma “cidade do interior”

"Por volta de 1982, o Doron era visto como um conjunto de prédios baixos. Cercados de árvores por todos os lados, mais explicitamente uma cidadezinha do interior, com casas, umas sobre as outras. Nas cercanias, algumas barracas improvisadas abasteciam os moradores e transeuntes", relembra Ailton Ferreira.

1 de 3 SALVADOR / CORONAVIRUS Novos bairros foram incluídos na lista de medidas restritivas regionalizadas para o combate ao novo coronavírus: Paripe, no subúrbio ferroviário, Fazenda Grande do Retiro, Cabula e Tancredo Neves também receberão a ação da prefeitura a partir desta quarta-feira (03). Tudo com alto índice de testagem para o coronavírus. Na foto: Feirantes se preparam para as medidas restritivas no bairro de Tancredo Neves. Foto: Raphael Müller/Ag. Dados da TARDE: 02/06/2020 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

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3 de 3 Conjunto habitacional no Doron Dia da Trabalhadora Doméstica, realizado em 27 de abril, receberá o lançamento nacional de um webapp para ajudar a categoria a conhecer legislação, calcular benefícios, dentre outras funcionalidades .Na foto:Conjunto Habitacional 27 de abril no bairro Doron. foi construído exclusivamente para moradia de empregadas domésticas Foto: Olga Leiria / Ag. Dados da TARDE: 26/04/2023 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Diferente do Saboeiro, que foi projetado como Cabula X, que ganhou estatuto de bairro próprio no imaginário popular, o Doron apareceu compreendido pela população como “conjunto habitacional”. Entre os moradores e frequentadores da região, o bairro é identificado como um "micro-bairro" ou conjunto integrado à grande região do Cabula.

As informações são da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e do estudo "O Olhar sobre o Cabula: Vivências e Identidade de Bairro", de autoria da pesquisadora Anneza Tourinho de Almeida Gouveia.

Origem do nome de outros bairros em Salvador

Além do Doron, outras regiões da cidade possuem curiosidades sobre a origem do seu nome. Bairros como Sussuarana e Pituaçu possuem nomenclatura de origem indígena, enquanto outros contêm origem história ou pessoal. Entre os bairros com significados de origem curiosamente estão: