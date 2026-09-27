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SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Jeane Barreto é bicampeã da meia maratona e vence prova de 10 km

Atleta garantiu dois títulos na oitava edição da Maratona Salvador

Andrêzza Moura
Por
Jeane é bicampeã da meia maratona da Maratona Salvador
Jeane é bicampeã da meia maratona da Maratona Salvador - Foto: Reprodução Blog do Valente

Pela segunda vez, a corredora Jeane Barreto, atleta de Santo Antônio de Jesus, cidade do recôncavo baiano, conquistou o 1º lugar no pódio da meia maratona da Maratona Salvador.

Jeane se tornou bicampeã da prova de 21 km. A competição aconteceu neste domingo, 27, com largada no Centro de Convenções de Salvador e chegada na orla da Boca do Rio.

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No sábado, ela já havia ganhado a prova dos 10 Km
No sábado, ela já havia ganhado a prova dos 10 Km - Foto: Reprodução Blog do Valente

No sábado, a atleta já havia conquistado o 1º lugar na prova de 10 km, da oitava edição da Maratona Salvador. Com informações do Blog do Valente.

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Tags

Competição Corrida 10 km mei Meia maratona meia maratona Salvador

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