SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Jeane Barreto é bicampeã da meia maratona e vence prova de 10 km
Atleta garantiu dois títulos na oitava edição da Maratona Salvador
Pela segunda vez, a corredora Jeane Barreto, atleta de Santo Antônio de Jesus, cidade do recôncavo baiano, conquistou o 1º lugar no pódio da meia maratona da Maratona Salvador.
Jeane se tornou bicampeã da prova de 21 km. A competição aconteceu neste domingo, 27, com largada no Centro de Convenções de Salvador e chegada na orla da Boca do Rio.
No sábado, a atleta já havia conquistado o 1º lugar na prova de 10 km, da oitava edição da Maratona Salvador. Com informações do Blog do Valente.