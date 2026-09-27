Atleta é agredido e responde torcida com gesto obsceno após fracasso

O empate por 0 a 0 entre Botafogo-PB e Maringá, neste sábado, 26, deixou a equipe paraibana com chances remotas de acesso na Série C do Brasileirão. Revoltada, a torcida do Belo fez diversos protestos e chegou a atingir um atleta com uma garrafa.

O jogador agredido foi o centroavante Henrique Dourado, que levou uma garrafada na cabeça atirada das arquibancadas do Almeidão, em João Pessoa-PB. O 'Ceifador', como é conhecido, respondeu com gestos obscenos.

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Logo após ser atingido, enquanto concedia entrevista no gramado, Henrique Dourado se dirigiu aos torcedores e mostrou os dedos do meio. Além disso, fez um gesto que indicava o Botafogo como 'pequeno'.

Henrique Dourado se pronuncia

Algumas horas depois do jogo, Dourado se pronunciou através das redes sociais. De acordo com o atacante, foi "criada uma narrativa inverídica" sobre o ocorrido. Ele afirma ter se dirigido apenas ao responsável pela garrafada.

"Eu levei uma garrafada na cabeça enquanto dava entrevista na saída de campo. Foi essa AGRESSÃO que motivou minha reação instantânea. Eu não xinguei com gestos obscenos a torcida do Belo, a qual sempre respeitei desde que aqui cheguei. Criaram uma narrativa inverídica. Respondi única e exclusivamente a uma pessoa que me agrediu covardemente. Peço desculpas aos que se sentiram ofendidos com o ato, mas foge totalmente da essência do futebol ações como esta que sofri", explicou.

Henrique Dourado - Foto: João Neto/Botafogo-PB

Botafogo preso na Série C

A revolta da torcida do Botafogo-PB passa por mais um iminente fracasso de sair da Série C. Embora ainda não esteja eliminado no quadrangular final, o Belo tem chances remotas de acesso.

No total, o clube nordestino já acumula 13 anos seguidos disputando a Terceira Divisão Nacional.