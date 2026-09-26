Japonês do Guarani marca e estreia em gols no futebol brasileiro

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Nesta semana, o Brasil e o Guarani viram um pouco do brilho do Japão no Campeonato Gaúco - o ponta-direita Ryuta Takahashi, jogador de origem japonesa que pertence ao Guarani, marcou o primeiro gol oficial dele no futebol brasileiro.

O atleta, que está emprestado ao União Frederiquense para a disputa da Série A2 do Gaúcho, balançou as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Aimoré, na última quarta-feira, 23.

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A partida, válida pela 14ª rodada da competição estadual, garantiu ao União Frederiquense a classificação para as quartas de final. Jogando em casa, o Leão da Colina abriu o placar com Rodrigo, e Ryuta confirmou o triunfo.

Primeiro gol oficial no Brasil

Antes de marcar em jogo oficial, Ryuta já havia feito um gol em amistoso pelo União Frederiquense, contra o Panambi. Agora, o japonês chegou ao primeiro gol em competição oficial no país.

Pelo clube gaúcho, o ponta soma dez partidas na Série A2 e briga por espaço entre os titulares na sequência do torneio.

Com a classificação confirmada, o União Frederiquense enfrentará o Guarani-VA no próximo domingo, 27, às 15h, no Estádio Edmundo Feix, pelas quartas de final.

Chegada ao Guarani

Ryuta Takahashi chegou ao Guarani em 28 de fevereiro de 2025, vindo do Gamba Osaka, do Japão. Pelo Bugre, disputou 12 partidas e deu duas assistências.

A estreia aconteceu em 18 de junho de 2025, na vitória por 2 a 1 contra o Paulista, pela primeira rodada da Copa Paulista. O jogador também atuou quatro vezes pelo Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Sem o acesso do clube campineiro à Série B de 2026, Ryuta perdeu espaço no elenco e passou a ser emprestado.

Passagem pelo Pouso Alegre

Antes de chegar ao União Frederiquense, Ryuta foi emprestado ao Pouso Alegre para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A passagem, no entanto, terminou sem grande destaque individual.

O clube mineiro foi eliminado ainda na primeira fase, na última colocação do Grupo 13, com sete pontos em dez jogos. Ryuta participou de oito partidas e não marcou gols nem deu assistências.

Nova chance no futebol gaúcho

Depois da experiência em Minas Gerais, o japonês foi novamente emprestado, desta vez ao União Frederiquense. Na Série A2 Gaúcha, passou a ganhar minutos e, agora, marcou o primeiro gol oficial desde que chegou ao Brasil.

Agora, a marca contra o Aimoré apareceu justamente em um momento importante para o clube, que confirmou vaga no mata-mata e segue na briga pelo acesso no futebol gaúcho, enquanto Ryuta segue buscando sua própria consolidação no elenco.