Veja datas dos jogos da dupla BaVi da 31ª à 34ª rodada da Série A

Siga o A TARDE no Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 31, 32, 33 e 34 do Campeonato Brasileiro. No período, tanto o Esporte Clube Bahia quanto o Esporte Clube Vitória terão dois compromissos como mandantes e outros dois fora de casa.

Bahia

Pela 31ª rodada, o Bahia recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova no dia 18 de outubro, um domingo, às 18h30. Na rodada 32, o Tricolor vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, jogo que acontece no dia 24 de outubro, um sábado, às 21h.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já na rodada 33, o time de Rogério Ceni retorna para Salvador e recebe o São Paulo. A partida acontece no dia 28 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30.

Por último, o Esquadrão visita o Cruzeiro na 34ª rodada. O jogo está marcado para 5 de novembro, uma quinta, às 21h30, no Mineirão.

Vitória

O Vitória enfrenta o Corinthians na 31ª rodada, na Neo Química Arena, no dia 19 de outubro, uma segunda-feira, às 20h. Na rodada 32, o Leão recebe o Athletico no Barradão, no dia 24 de outubro, um sábado, às 16h30.

Já na rodada 33, o time de Jair Ventura viaja para visitar o Coritiba. A partida acontece no dia 29 de outubro, uma quinta-feira, às 19h30, no Couto Pereira.

Por último, o Rubro-Negro recebe o Fluminense na 34ª rodada, em Salvador. O jogo está marcado para 6 de novembro, uma sexta, às 20h.

Confira os jogos da dupla BaVi

31ª rodada

18/10 (domingo), às 18h30 - Bahia x Flamengo - Arena Fonte Nova — Salvador (BA)

19/10 (segunda-feira), às 20h - Corinthians x Vitória - Neo Química Arena — São Paulo (SP)

32ª rodada

24/10 (sábado), às 16h30 - Vitória x Athletico - Estádio Manoel Barradas — Salvador (BA)

24/10 (sábado), às 21h - Santos x Bahia - Vila Belmiro — Santos (SP)

33ª rodada

28/10 (quarta-feira), às 21h30 - Bahia x São Paulo - Arena Fonte Nova — Salvador (BA)

29/10 (quinta-feira), às 19h30 - Coritiba x Vitória - Couto Pereira — Curitiba (PR)

34ª rodada