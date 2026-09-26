Campeão com a Seleção, joia do Vitória é homenageado na Toca do Leão

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Ele saiu da Toca do Leão, representou o Brasil, foi campeão, e voltou sob homenagens - zagueiro da Fábrica de Talentos do Vitória, Sandro Diniz foi homenageado neste sábado, 26, por colegas de equipe, comissão técnica e profissionais das categorias de base rubro-negras após conquistar a CONMEBOL Liga Evolução 2026 com a Seleção Brasileira Sub-15.

O defensor foi campeão no último domingo, 20, no Paraguai, e teve participação importante na campanha brasileira. Sandro foi titular em quatro das cinco partidas disputadas pela Seleção na competição.

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De volta a Salvador, o jovem recebeu o carinho dos atletas e profissionais da base do Vitória. Como forma de reconhecimento pela conquista, foi presenteado com uma camisa do clube.

Sandro sendo homenageado no Vitória - Foto: Divulgação I EC Vitória

Título com participação importante

Sandro fez parte do grupo comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa na campanha invicta do Brasil. A Seleção venceu Colômbia, Venezuela e Peru, empatou com o Equador na fase de grupos e decidiu o título contra o Paraguai.

Na final, disputada no Parque Guasu, em Luque, os donos da casa saíram na frente aos 12 minutos do segundo tempo, com gol de pênalti de Éver Corrales. O Brasil reagiu aos 19, com Kelwin Pires, e levou a decisão para as penalidades.

Nas cobranças, a Seleção Brasileira venceu por 7 a 6 e confirmou o bicampeonato da CONMEBOL Liga Evolução.