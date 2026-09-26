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Construtora Leão vence a Pejota e conquista a Copa Ademi de Society

O torneio reuniu empresas associadas à ADEMI-BA desde julho e deve se repetir em 2027

Marina Branco
Por
I Copa Ademi
I Copa Ademi - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A I Copa Ademi de Futebol Society terminou, e aConstrutora Leão se consagrou como a grande campeã ao vencer a Construtora Pejota por 3 a 1, na manhã deste sábado, 26, no campo da Adelba, em Salvador, e ficar com o título da competição voltada para empresas do setor da construção civil.

A decisão, disputada diante de boa presença de público, encerrou a primeira edição do torneio, que reuniu empresas associadas à ADEMI-BA desde julho. Após a final, os participantes participaram de uma confraternização, já com expectativa para a próxima edição da copa, em 2027.

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Leopoldo brilha na final

O destaque da decisão foi o atacante Leopoldo, da Construtora Leão. Ele marcou dois gols na vitória por 3 a 1, terminou a competição como artilheiro e ainda foi eleito o melhor jogador da Copa.

Com a atuação decisiva, Leopoldo comandou o triunfo da Leão sobre a Pejota e ajudou a equipe a levantar o Troféu Ademi 2025.

I Copa Ademi
I Copa Ademi - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Torneio reuniu 17 empresas

A competição foi promovida pela ADEMI-BA, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, com idealização e realização do ex-jogador e comentarista esportivo Elizeu Godoy e apoio do Grupo A TARDE.

Ao todo, 17 empresas participaram da primeira edição: Santa Helena, Grupo Prima, Leão Engenharia, Alia, Tenda, Azinunes, André Guimarães, Sertenge, Jotagê, Direcional, Vertical, Pejota, SBR Empreendimentos, OR, Gráfico, Caetá e Civil.

I Copa Ademi
I Copa Ademi - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Integração no setor da construção civil

A Copa Ademi surgiu como uma maneira de fortalecer o espírito de equipe no setor da construção civil, incentivar hábitos saudáveis e promover momentos de integração entre empresas e colaboradores.

O campeonato teve formato semelhante ao de uma Copa do Mundo, com fases classificatórias e eliminatórias até a grande final, e deve ser continuado em 2027.

I Copa Ademi
I Copa Ademi - Foto: José Simões/Ag A TARDE
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Construtoras Copa Ademi Futebol Society

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