Bahia derrota Fortaleza e vence Copa do Nordeste sub20 após 25 anos

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Vinte e cinco anos depois da conquista do primeiro título, o Bahia é novamente campeão da Copa do Nordeste Sub-20. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, os Pivetes de Aço reagiram na tarde deste sábado, 26, venceram o Fortaleza por 2 a 0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e ficaram com o título regional da categoria.

Os gols da decisão foram marcados por Dyllan, ainda no primeiro tempo, e Roger, na etapa final. A partida também teve confusão e três expulsões, de Kauã Rocha e Fidelis, pelo Fortaleza, e Dyllan, pelo Bahia.

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A conquista é a segunda do Tricolor na história da Copa do Nordeste Sub-20. O clube não levantava a taça desde 2001, ano da primeira edição da competição.

Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Virada na Arena Cajueiro

O Bahia entrou em campo precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença para reverter a derrota sofrida no jogo de ida. A equipe abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo.

O lance começou em uma ligação direta do goleiro Victor, que encontrou Dell pelo alto. A segunda bola ficou limpa para Dyllan, que invadiu a área, driblou um marcador e bateu colocado para fazer 1 a 0.

O gol do título saiu aos dez minutos do segundo tempo, quando Roger cobrou falta rasteira, perto da entrada da área, e acertou o canto do goleiro para fazer 2 a 0 e colocar os Pivetes de Aço em vantagem no placar agregado.

Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Confusão e três expulsões

Pouco depois do segundo gol, uma falta sofrida por Sidney iniciou uma confusão entre os jogadores. O árbitro expulsou Kauã Rocha e Fidelis, do Fortaleza, além de Dyllan, autor do primeiro gol do Bahia.

Com um jogador a mais em campo e já com o placar necessário para ser campeão, o Bahia passou a controlar melhor a partida até o apito final, que chegou após uma hora inteira de bola rolando no segundo tempo.

Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Campanha quase perfeita

O Bahia encerrou a Copa do Nordeste Sub-20 com campanha de cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota em sete jogos, aproveitamento de 71,4%.

Na primeira fase, os Pivetes de Aço lideraram o Grupo C com três vitórias em três partidas. Depois, eliminaram o CSA nas quartas de final, com vitória por 2 a 0. Na semifinal, empataram sem gols com o Náutico e avançaram nos pênaltis, por 4 a 3.

A única derrota veio justamente no primeiro jogo da final, contra o Fortaleza. O tropeço, porém, foi revertido com a vitória por 2 a 0 em Feira de Santana.

Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Temporada vitoriosa da base

O título regional reforça a boa temporada do sub-20 tricolor, que também foi campeão baiano da categoria pela oitava vez consecutiva em 2026.

No Campeonato Brasileiro Sub-20, os Pivetes de Aço terminaram a primeira fase na nona colocação e não avançaram ao mata-mata. Na Copa do Brasil, o Tricolor está na segunda fase após golear o Atlético-BA por 16 a 0 na estreia.

Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Próximo desafio

Agora, o próximo compromisso do Bahia sub-20 será pela Copa do Brasil. Os Pivetes de Aço visitam o Botafogo no dia 8 de outubro, às 20h, em jogo eliminatório pela segunda fase da competição.

Ficha técnica

Bahia 2 x 0 Fortaleza - Volta da final da Copa do Nordeste Sub-20

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Bahia: Victor; Wendel, Gerald, Luiz Gustavo e Santana; Sidney, Pedrinho, David Martins e Roger; Dyllan e Dell. Técnico: Leonardo Galbes.

Fortaleza: César; Dieguinho, Cristivam, Kauã Rocha e Juan Levy; Fabinho, Caio e Meireles; Lucas, Filipe e Fidelis. Técnico: Gabriel Dutra.

Gols: Dyllan, aos 33 minutos do 1º tempo e Roger, aos 10 minutos do 2º tempo

Cartões Vermelhos: Dyllan, do Bahia, Kauã Rocha e Fidelis, do Fortaleza