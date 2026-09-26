Ex-Bahia e Vitória marca em jogo que homenageia vítimas da Chapecoense

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O meio-campista Yago Felipe, ex-Bahia e Vitória, foi um dos personagens do amistoso internacional entre Chapecoense e Atlético Nacional, disputado neste sábado, 26, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O jogador marcou um golaço de falta no confronto batizado de "Jogo da Amizade Eterna", que reforçou o laço histórico entre os dois clubes.

A partida teve forte carga simbólica por servir como homenagem antecipada aos dez anos do acidente aéreo de 2016, que vitimou jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e convidados da Chapecoense a caminho da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

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Golaço em noite simbólica

Em uma noite marcada por emoção e memória, Yago Felipe deixou sua marca com uma cobrança de falta precisa. O gol deu ainda mais destaque ao jogador, que chegou à Chapecoense no segundo semestre para ser uma das lideranças técnicas do elenco.

O lance também marcou um momento importante no início da trajetória do meia pelo clube catarinense. Aos 31 anos, Yago tenta se firmar como uma das referências do Verdão do Oeste na reta final da temporada.

Passagens por Vitória e Bahia

Antes de chegar à Chapecoense, Yago Felipe construiu carreira com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro, incluindo a dupla Ba-Vi.

No Vitória, entre 2017 e 2019, o meio-campista ganhou projeção nacional. Pelo Rubro-Negro baiano, viveu uma fase de destaque, mostrando versatilidade para atuar na marcação e também no apoio ao ataque.

Yago Felipe pelo Vitória - Foto: Divulgação I EC Vitória

Depois, passou pelo Fluminense, entre 2020 e 2023, onde se consolidou como peça importante do meio-campo e disputou competições como a Libertadores.

Em 2023, retornou a Salvador para defender o Bahia. No Tricolor, fez parte do elenco em uma fase de reformulação do clube e conquistou o Campeonato Baiano.

Yago Felipe pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Reforço na reformulação da Chape

Yago Felipe foi anunciado oficialmente pela Chapecoense em 14 de agosto, com contrato até o fim da temporada. Ele integra um pacote de 11 reforços contratados pelo clube na última janela de transferências.

Sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, a Chapecoense passa por uma reformulação no elenco. A chegada de jogadores mais experientes faz parte da tentativa de dar mais equilíbrio técnico e emocional ao time.

Amizade entre clubes

O amistoso contra o Atlético Nacional reeditou uma relação marcada por solidariedade. Em 2016, após a tragédia aérea, o clube colombiano teve papel importante nas homenagens à Chapecoense e pediu que a Conmebol declarasse a equipe brasileira campeã da Copa Sul-Americana.

Dez anos depois, o reencontro em Medellín voltou a emocionar torcedores e personagens dos dois clubes. Dentro desse cenário, o golaço de Yago Felipe virou um dos momentos marcantes do "Jogo da Amizade Eterna".