ESPORTES
Neymar realizou sonho de influenciadora que morreu de câncer; relembre
Torcedora símbolo do Santos morreu neste sábado, 26
Naty Potira, torcedora símbolo do Santos que morreu aos 39 anos neste sábado, 26, realizou um de seus sonhos meses antes de sua morte. Fanática pelo clube da Vila Belmiro, a influenciadora recebeu o carinho de Neymar durante o seu processo de tratamento na luta contra um câncer.
O encontro foi compartilhado por Naty nas redes sociais. Na publicação, ela contou que havia passado por um período difícil e ficado quase três meses longe dos jogos. "Hoje eu vivi um sonho! Receber o carinho de um ídolo, de alguém que sou tão fã, que surpresa surreal!", escreveu.
Durante o encontro, Neymar também deixou palavras de apoio para a torcedora. Segundo Naty, o camisa 10 disse: "Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, força..." A influenciadora brincou que estava tão emocionada que mal conseguia se lembrar de tudo o que havia ouvido.
"Ainda tô incrédula assistindo as imagens em looping. Sei nem explicar pra vocês o sentimento!", completou Potira.
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Naty lutava contra o câncer desde 2023
Naty descobriu um câncer de colo de útero em 2023. Ela chegou a revelar que estava curada, mas precisou retoomar o tratamento em 2024 após a descoberta de uma metástase. Foram cerca de três anos de luta contra a doença.
Em setembro deste ano, o Santos também usou as redes sociais para pedir orações pela recuperação da torcedora. Naty estava internada desde o fim de agosto no Hospital Leforte, em São Paulo, e foi sedada no último dia 20. A influenciadora morreu neste sábado.
Natalia Potiraporã Martins da Conceição, conhecida como Naty Potira, era comissária de bordo, influenciadora digital e foi embaixadora do Paulistão em 2026. Com quase meio milhão de seguidores no Instagram, ela também usava sua visibilidade para conscientizar sobre a doença e participou de campanhas do Outubro Rosa.
"É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira [...]. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro", escreveu o Santos ao anunciar a morte.
Esse momento da Naty Potira sendo abordada por Neymar é muito fofo. Tava torcendo muito pra ela se recuperar, que Deus abençoe e conforte seus familiares. https://t.co/JNJScTYlSu— Neymar Futebol Club (@njrfutebolclub) September 26, 2026