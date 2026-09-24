ESPORTES
Após Neymar, Seleção Brasileira define novo camisa 10
Escolha acontece em momento decisivo
A Seleção Brasileira terá uma nova camisa 10. Após a saída de Neymar, quem vestirá a camisa é Raphinha, atacante do Barcelona. A escolha acontece em momento decisivo na carreira do atleta.
A informação foi divulgada pelo Lance Digital. Atualmente, o atacante chega na primeira Data Fifa com números acima da média. Nas oito partidas disputadas em 2026/27, o jogador marcou 14 gols e deu três assistências.
Até o momento, são 17 participações diretas em gols. O resultado coloca ele entre um dos principais destaques do futebol europeu no começo da temporada.
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Além de ocupar a vaga, a nova função amplia as possibilidades de Carlo Ancelotti dentro de campo. O jogador pode oferecer uma nova alternativa como referência mais centralizada, característica que ganhou força durante o Barcelona.
Neymar, por sua vez, deixou de fazer parte dos planos da Seleção, enquanto Vini Jr. permanece como camisa 7.
O novo ciclo também representa uma nova oportunidade para o atleta superar o desempenho na Copa do Mundo de 2026. O jogador sofreu uma lesão muscular grave durante uma partida contra o Haiti. Ele disputou apenas 130 minutos e não conseguiu ter a sequência que esperava.