Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Schumacher está vivo? Esposa quebra silêncio e revela detalhe íntimo

Reservada desde o grave acidente sofrido pelo piloto, Corinna revelou bastidores

Luan Julião
Por
Esposa do heptacampeão de Fórmula 1 revelou detalhes íntimos da relação
Esposa do heptacampeão de Fórmula 1 revelou detalhes íntimos da relação - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, teve um episódio pouco conhecido de sua vida pessoal revelado pela própria esposa, Corinna Schumacher. Em depoimento para um novo documentário, ela contou que a mãe era contrária ao relacionamento dos dois no início.

"Minha mãe era totalmente contra. Michael estava sempre na pista de kart e vivia tirando os outros do caminho", contou Corinna.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A declaração integra o documentário "Schumacher '94", que será lançado pela Netflix e traz relatos sobre um período da trajetória do piloto anterior ao grave acidente de esqui sofrido por ele, em 2013.

Relacionamento com Schumacher

Michael e Corinna começaram a se envolver seriamente em 1994 e se casaram no ano seguinte. Desde o acidente, porém, Corinna mantém a vida pessoal do ex-piloto e informações sobre seu estado de saúde longe dos holofotes.

Leia Também:

MUNDO

Rede de cafeterias famosa fecha 250 unidades em meio a reestruturação
Rede de cafeterias famosa fecha 250 unidades em meio a reestruturação imagem

POLÍTICA

Avião que prendeu Maduro chega ao Brasil após discurso de Lula na ONU
Avião que prendeu Maduro chega ao Brasil após discurso de Lula na ONU imagem

MUNDO

Brasil se retira durante discurso de Netanyahu na Assembleia da ONU
Brasil se retira durante discurso de Netanyahu na Assembleia da ONU imagem

A postura reservada também fez dela uma das principais responsáveis pela preservação da privacidade de Schumacher e da família ao longo dos anos.

Quem é Corinna Schumacher

Nascida em 1969, na Alemanha, Corinna dedicou parte da vida ao hipismo e participou de diversas competições. Em 2010, conquistou o Campeonato Europeu de Reining.

Além de cuidar da privacidade do marido, ela atua na administração do patrimônio e dos projetos da família Schumacher.

O novo documentário da Netflix recupera, portanto, um período da vida de Michael Schumacher anterior ao acidente que mudou a rotina da família e apresenta o relato de Corinna sobre os primeiros anos da relação entre os dois.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Corinna Schumacher fórmula 1 Michael Schumacher privacidade relacionamento

Relacionadas

Mais lidas