Schumacher está vivo? Esposa quebra silêncio e revela detalhe íntimo

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Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, teve um episódio pouco conhecido de sua vida pessoal revelado pela própria esposa, Corinna Schumacher. Em depoimento para um novo documentário, ela contou que a mãe era contrária ao relacionamento dos dois no início.

"Minha mãe era totalmente contra. Michael estava sempre na pista de kart e vivia tirando os outros do caminho", contou Corinna.

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A declaração integra o documentário "Schumacher '94", que será lançado pela Netflix e traz relatos sobre um período da trajetória do piloto anterior ao grave acidente de esqui sofrido por ele, em 2013.

Relacionamento com Schumacher

Michael e Corinna começaram a se envolver seriamente em 1994 e se casaram no ano seguinte. Desde o acidente, porém, Corinna mantém a vida pessoal do ex-piloto e informações sobre seu estado de saúde longe dos holofotes.

A postura reservada também fez dela uma das principais responsáveis pela preservação da privacidade de Schumacher e da família ao longo dos anos.

Quem é Corinna Schumacher

Nascida em 1969, na Alemanha, Corinna dedicou parte da vida ao hipismo e participou de diversas competições. Em 2010, conquistou o Campeonato Europeu de Reining.

Além de cuidar da privacidade do marido, ela atua na administração do patrimônio e dos projetos da família Schumacher.

O novo documentário da Netflix recupera, portanto, um período da vida de Michael Schumacher anterior ao acidente que mudou a rotina da família e apresenta o relato de Corinna sobre os primeiros anos da relação entre os dois.