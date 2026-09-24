Rede de cafeterias famosa fecha 250 unidades em meio a reestruturação

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A Starbucks prepara uma nova rodada de fechamentos de lojas como parte da reestruturação conduzida pela companhia. A medida faz parte de um esforço para revisar o desempenho das cafeterias e reorganizar as operações da rede.

Os encerramentos devem acontecer ainda em setembro e atingirão unidades consideradas de baixo desempenho. A maior parte das lojas afetadas está concentrada nos Estados Unidos e no Canadá.

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Ao todo, serão cerca de 250 cafeterias fechadas, o equivalente a aproximadamente 1% das mais de 18 mil unidades da Starbucks na América do Norte.

Quanto a Starbucks gastará com os fechamentos?

A companhia estima que a medida terá um impacto de aproximadamente US$ 300 milhões em custos de reestruturação.

Cerca de US$ 200 milhões desse valor devem ser destinados ao encerramento de contratos de aluguel e às indenizações dos funcionários afetados.

Outros US$ 100 milhões serão registrados como baixas contábeis e perdas de valor dos ativos das lojas próprias. Segundo a Starbucks, esse montante não representa uma saída de caixa.

A empresa não informou quantos trabalhadores serão atingidos pela decisão.

O que acontecerá com os funcionários?

Os trabalhadores das unidades que serão fechadas poderão ser transferidos para outras cafeterias, quando houver possibilidade de realocação. Quem não for transferido receberá indenização, conforme a companhia.

A Starbucks afirma que a estratégia busca melhorar a experiência dos clientes e a rentabilidade das cafeterias nos Estados Unidos.

Starbucks reduz previsão de expansão

A reestruturação também afetou os planos de crescimento da empresa.

A Starbucks reduziu sua previsão de expansão líquida para cerca de 440 novas lojas no ano fiscal de 2026-2027. A estimativa anterior era de 600 a 650 unidades, considerando aberturas e fechamentos de cafeterias próprias e licenciadas.

Mesmo com a revisão, a companhia mantém planos de crescimento na América do Norte e prevê novas aberturas na região.

Segunda rodada de fechamentos sob Brian Niccol

A atual rodada é a segunda série de fechamentos na América do Norte desde que Brian Niccol assumiu o comando da Starbucks.

A empresa também acelera reformas em cerca de 1.500 cafeterias como parte da estratégia chamada “Back to Starbucks”.

A iniciativa combina a revisão das lojas existentes com novos investimentos e pretende reorganizar a operação da rede enquanto a Starbucks mantém seus planos de crescimento.