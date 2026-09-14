Santos é o Inter Miami de Neymar? Relembre amizades no novo elenco

A chegada de Lionel Messi no Inter Miami abriu os caminhos para diversas estrelas, que inclusive já jogaram com o craque argentino no passado, seguirem seus rumos para os Estados Unidos. Um dos amigos de Messi, no entanto, não seguiu esse caminho - veio para o Brasil, e trouxe seus próprios amigos com ele.

Enquanto Messi transformou o clube da Flórida em um reencontro de antigos companheiros do Barcelona, Neymar tem feito da Vila Belmiro um ambiente cada vez mais próximo de jogadores com quem construiu relação técnica e pessoal ao longo da carreira.

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A chegada de Philippe Coutinho, anunciada oficialmente nesta segunda-feira, 14, e a contratação de Arthur são dois exemplos de atletas que têm um histórico com Neymar na Seleção Brasileira e chegam ao Peixe junto ao ex-colega.

Nos Estados Unidos, Messi se cercou de nomes como Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, antigos parceiros de Barcelona que estão indo rumo ao final da carreira, para transformar o Inter Miami em um dos projetos mais midiáticos do futebol mundial.

No Santos, Neymar segue um caminho parecido ao influenciar a chegada de jogadores próximos, mais velhos e com passagem por grandes clubes da Europa. Hoje, o clube tenta montar um elenco com conexões prévias, identificação técnica e um vestiário experiente.

Messi e Suarez no Inter Miami - Foto: Divulgação I Inter Miami

Coutinho reencontra Neymar

Philippe Coutinho assinou contrato curto com o Santos, válido até o fim de 2026, mesmo período do contrato de Neymar. Livre no mercado após deixar o Vasco, o meia aceitou a proposta do Peixe após declarações do próprio Neymar de que teria pedido pela contratação, e vai vestir a camisa 19.

Apesar de nunca terem defendido o mesmo clube, os dois dividiram protagonismo em categorias de base da Seleção Brasileira e depois se reencontraram no time principal. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Coutinho foi um dos principais nomes do Brasil, marcando gols importantes e assumindo protagonismo técnico ao lado do camisa 10.

Coutinho no Santos - Foto: Divulgação I Santos

Elenco ganha nomes familiares

Além de Coutinho e Arthur, o Santos também se reforçou com nomes como Rodinei e Everton Cebolinha, jogadores experientes e com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro.

A chegada desses atletas dá ao elenco um perfil mais maduro e aumenta a responsabilidade de Cuca para equilibrar o time, com o desafio de encaixar jogadores técnicos sem perder intensidade, recomposição e segurança defensiva.

Arthur no Santos - Foto: Divulgação I Santos

Neymar vira centro do projeto

Assim, mais do que principal jogador do elenco, Neymar vem se tornando símbolo e articulador do novo momento santista. Para o torcedor santista, a expectativa agora é ver o grupo reunido em campo, com Neymar, Coutinho, Arthur e companhia tentando transformar a memória afetiva em resultado.