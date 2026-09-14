Clube que virou SAF e vendeu nome conquista titulo nacional após 42 anos

O Uberlândia, clube que virou SAF recentemente e chegou a um acordo de naming rights com a empresa Uber, se sagrou campeão da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo, 13. Esse foi o segundo título nacional do clube mineiro, que faturou a Taça CBF (equivalente a Série B da época) em 1984, há 42 anos.

A conquista da Série D do Campeonato Brasileiro aconteceu neste domingo, quando o Uberlândia empatou em 1 a 1 com o ASA, no estádio Parque do Sabiá, com direito a 40 mil torcedores na arquibancada. Como havia vencido por 2 a 0 na ida, a equipe mineira se sagrou campeã.

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O Uberlândia alcançou R$ 1,62 milhão em arrecadação, abarcando o máximo de premiações das cotas distribuídas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a Série D.

Para a glória, com os louros da vitória,

Uberlândia! Uberlândia! Uberlândia! pic.twitter.com/NFIfSYrqq3 — UberLÂNDIA Esporte Clube (@UEC_Oficial) September 14, 2026

SAF mudou o clube

O título da Série D e o acesso para a terceira divisão coroaram um ambicioso projeto do Uberlândia, catapultado por um investimento milionário da SAF, que tem por trás um grupo de empresários. O clube tem no comando Fábio Mineiro (CEO) e João Castro (diretor executivo).

A aquisição da SAF acontece em 2025 e o investimento inicial mínimo de R$ 100 milhões em 15 anos, podendo chegar a R$ 150 milhões caso o clube alcance a Série A do Campeonato Brasileiro em até 8 anos.

O acordo também definiu a reforma no atual Centro de Treinamento — o Ninho do Periquito —, e o fortalecimento das categorias de base como prioridades. A primeira promessa foi cumprida em 2025, com diversas melhorias no CT.

"A gente fez um estudo bem aprofundado da realidade que o clube se encontrava, da realidade econômica da região, da realidade estrutural do clube e, a partir disso, escolhemos o projeto do Uberlândia. Há um ano, chegamos e começamos o trabalho inicialmente de estruturação de retorno das categorias de base. O clube estava com o seu departamento de futebol de base inativo. Então, estruturamos o CT, que precisava de algumas melhorias e modificações e, a partir disso, formamos um elenco", conta João Castro.

Parque do Sabiá lotado em jogo de acesso do Uberlândia - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Nome vendido

O Uberlândia também ganhou notoriedade neste ano após um acordo de venda dos naming rights para a Uber, em acordo inédito firmado pela companhia de transporte por aplicativo no mundo. O clube aproveitou a coincidência da empresa ter nome similar a sua cidade-sede e inspiração.

"A gente tem feito um trabalho muito próximo também de atrair as grandes empresas para o nosso projeto. Tivemos um case que foi destaque internacional, que foi trazer uma grande empresa de mobilidade para que a gente conseguisse incorporar no nosso naming rights, um trabalho que a gente fez nesse início de trajetória da SAF, colocando de fato o Uberlândia em grandes patamares. Então, fizemos esse trabalho de resgate e ficamos muito felizes, principalmente com a resposta do torcedor", completou o diretor executivo.

O naming rights é novo. O nome é o mesmo.

UBERLÂNDIA E.C. agora é UberLÂNDIA E.C. pic.twitter.com/BpeSe7PusZ — UberLÂNDIA Esporte Clube (@UEC_Oficial) April 2, 2026

De volta à Série C

O Uberlândia, que já estava até mesmo na elite do Brasil, não disputa a Série C desde 2003 e conseguiu o tão esperado retorno depois de 23 anos. Os planos da SAF são ambiciosos e o intuito é já disputar entre os melhores da terceira divisão visando um acesso para a Série B em 2028.