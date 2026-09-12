Galvão rompe com canal após discordar de ação milionária contra SBT

O comentarista esportivo, Galvão Bueno, decidiu romper o contrato com a N Sports, empresa de mídia esportiva a qual é sócio. A decisão, de acordo com nota do comentarista, teria sido motivada após não concordar da decisão de levar o SBT à Justiça

A companhia cobra mais de R$ 40 milhões da emissora por valores relacionados a lucros não repassados da Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Folha de S. Paulo, Galvão não concordou com o processo movido contra o canal e, por isso, escolheu romper com a empresa de mídia esportiva. A ação foi apresentada na Justiça de São Paulo.

A N Sports participou da parceria com o SBT na transmissão da Copa do Mundo, que levou 32 partidas ao público. A empresa afirma que houve valores de patrocínios e ativações comerciais que não teriam sido repassados pela emissora.

Ainda segundo a Folha, Galvão enviou uma carta para as filhas de Silvio Santos (1930-2024) e para a diretoria do SBT afirmando que "sempre defendeu uma solução pacífica" diante dos problemas.

Leia a carta de Galvão Bueno na íntegra

Ao SBT – Sistema Brasileiro de Televisão

Prezados,

Quero, antes de tudo, agradecer pela forma como fui recebido e acolhido pelo SBT, pelo carinho e pelo respeito que sempre encontrei nesta casa. Agradeço também a todos pelo enorme sucesso da Copa do Mundo.

Fui apenas uma parte de uma grande engrenagem, que trabalhou unida, com dedicação e competência. Um agradecimento especial à família Abravanel, que me recebeu de braços abertos e me fez sentir em casa e em família.

Por tudo isso, reitero o que já disse outras vezes: por mim, meu futuro profissional segue de mãos dadas com o SBT. É justamente pelo respeito que tenho por esta casa que quero deixar clara minha posição diante dos acontecimentos recentes envolvendo a NSports e o SBT.

Chegamos ao momento em que o MOU (memorando de entendimento) que tenho com a NSports deve se transformar na integralização da minha participação na empresa.

Já comuniquei aos sócios que, se a divergência com o SBT seguir para o litígio, vou abrir mão dessa integralização e encerrar minha parceria com a NSports.

Tenho ressalvas sobre decisões estratégicas e financeiras da empresa, mas minha principal discordância está na forma escolhida para tratar os resultados comerciais da Copa do Mundo com o SBT. Para mim, divergências entre parceiros se resolvem com diálogo e negociação — não na Justiça.

Foi assim que conduzi meus 52 anos de carreira. Jamais deixei um veículo de comunicação e depois o processei. Nunca aconteceu e não vai acontecer agora, especialmente depois dos resultados que construímos juntos na Copa do Mundo.

Também fui pego de surpresa ao saber que uma medida havia sido apresentada enquanto ainda aconteciam conversas entre os executivos das empresas. Conversas que incentivei, pedindo à minha equipe que buscasse uma rodada de negociação com o SBT para encontrar uma solução.

Sei que esse primeiro movimento é apresentado não como litígio, mas como um pedido de confirmação de informações. Ainda assim, preocupa-me que esse caminho tenha sido adotado enquanto uma negociação estava em curso.

Também fui contrário às notificações extrajudiciais dirigidas ao SBT, às agências e aos clientes. Não concordo, não compactuo e não quero fazer parte desse tipo de prática.

Para o público e grande parte do mercado, a NSports é "a TV do Galvão". Não aceito que, depois do que construímos na Copa do Mundo, fique a imagem de que "a TV do Galvão" está processando o SBT.

Isso não representa minha posição nem a maneira como construí minha carreira. Espero que prevaleçam o diálogo e o entendimento e que possamos seguir construindo juntos os próximos capítulos dessa história.

Com carinho e respeito,

Galvão Bueno.