Rodrigo Bocardi é afastado do SBT após denúncia de negociação ilegal

O apresentador Rodrigo Bocardi, responsável pelo SBT Cidades, foi afastado da emissora após um denúncia de negociação ilegal com prefeituras. Segundo a acusação, ele teria cobrado as administrações municipais para realizar coberturas positivas sobre as cidades.

As coberturas eram feitas no canal BocaTV, projeto pessoal de Bocardi mantido em suas redes sociais. O afastamento foi temporário e, de acordo com o Folha de S.Paulo, destinado apenas para esta quinta-feira, 10.



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Denúncia é apurada pelo SBT

A denúncia apresentada contra Rodrigo Bocardi está sendo analisada pelo setor de compliance do SBT, responsável por avaliar o caso e definir eventuais medidas. A acusação foi feita por Jonas Donizete, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, na Grande São Paulo.

Segundo o ex-secretário, Bocardi teria exigido pagamentos de gestores municipais para divulgar ações das prefeituras de forma favorável. A denúncia também aponta que o apresentador teria ameaçado fazer críticas às cidades que não aceitassem os supostos acordos.

Em uma publicação nas redes sociais, Donizete afirmou ter um vídeo que, segundo ele, mostraria Bocardi cobrando para falar positivamente sobre Embu das Artes.

Procurado, o jornalista negou as acusações. Bocardi afirmou que mantém acordos de publicidade com prefeituras, mas que os contratos não envolvem qualquer cobrança para interferir no conteúdo jornalístico.

“O que eu faço não é nada ilegal. Tenho um acordo de prefeitura parceira, onde publicidades são indicadas”, declarou.

Bocardi se manifestou quanto as acusações

O afastamento do apresentador ocorre poucos dias após a direção do canal vetar sua participação em ações de divulgação da BocaTV durante o SBT Cidades. A emissora teria considerado excessiva a maneira como Bocardi promovia o projeto pessoal dentro do telejornal.

Na noite desta quinta-feira,10, o jornalista se manifestou sobre as acusações e o afastamento durante uma transmissão ao vivo. Segundo ele, o SBT pediu que aguardasse enquanto o caso era avaliado.

“Diante desse contexto, o SBT ligou e pediu para esperar a poeira baixar e disse que o compliance estava avaliando a questão”, afirmou.

Para Bocardi, um eventual retorno ao telejornal dependerá também de sua própria decisão.

“O que eu espero é a prova muito bem-feita de tudo aquilo que me acusam e um pronunciamento claro. Ou então o outro lado de falar: ‘Avaliamos e não existem provas aqui do que tenha essa acusação. Você retoma a apresentação’. Óbvio, com uma condição: se eu quiser. Espero que isso aconteça, será um gesto muito nobre”, declarou.

“Fui para o SBT diante de uma insistência muito grande do SBT, que queria estar comigo e que aceitou as condições que eu impus. Tinha zero vontade e interesse em ir apresentar um jornal. Já não queria fazer isso na minha vida há dois ou três anos, por não acreditar, por não gostar do formato. É um direito meu”, completou.

O jornalista explicou também que colocou sua própria equipe à disposição para trabalhar no projeto e afirmou não ter recebido pagamento do SBT pelo trabalho.

“Coloquei à disposição a minha equipe, que nós trabalhamos juntos, que eu pago, acreditando no projeto e em ocupar aquele espaço. Não ganhei um tostão do SBT, zero”, disse.

Ao final da transmissão, Bocardi afirmou que “forças superiores”, sem especificar a quem se referia, teriam pressionado o canal a romper a parceria.