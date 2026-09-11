Televisões da LG gravam áudio mesmo com a tela desligada

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As televisões smart da LG estão sob suspeita de coletar informações da rede doméstica e captar áudios mesmo com a tela dos aparelhos desligada. A investigação foi conduzida pelo canal especializado Gamers Nexus, em colaboração com o Level1Techs.

A empresa sul-coreana nega as deduções e afirma que as TVs não gravam conversas sem uma ação do usuário.

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As investigações utilizaram os televisores OLED da marca e foram aplicados métodos para acompanhar o funcionamento dos aparelhos, incluindo ferramentas de acompanhamento do tráfego de rede e análise de código.

Televisões funcionavam desligadas

De acordo com os investigadores, as TVs examinadas realizavam varreduras na rede e identificavam outros equipamentos, como aparelhos celulares. As informações coletadas informaram endereços IP, nomes de redes Wi-Fi (SSID), intensidade do sinal de redes próximas e dados de localização.

O que chamou a atenção da investigação foi o comportamento dos microfones. Segundo eles, uma TV continuou captando áudio mesmo com o dispositivo desligado e após perder a conexão com a rede. As informações teriam sido armazenadas na memória interna do aparelho e enviadas quando a conexão é restabelecida.

Os pesquisadores afirmam que o registro não fica restrito aos microfones presentes na televisão ou no controle remoto. Outros dispositivos, como webcams USB equipadas com microfone, também poderiam fornecer áudio ao sistema.

Além disso, a pesquisa também verificou vulnerabilidades no webOS, sistema operacional usado pelas smart TVs da LG. De acordo com as investigações, algumas falhas poderiam permitir a aquisição de privilégios de administrador, conhecidos como acesso “root”, aumentando os controles sobre o aparelho.

LG nega gravação das televisões

A empresa negou que seus aparelhos gravassem as conversas de seus clientes. A LG afirmou que os dados são processados quando o usuário utiliza o botão de comando de voz do controle remoto ou a expressão “Hi LG”.

“Fora dessas situações, as TVs não coletam nem gravam conversas do ambiente”, afirmou a fabricante.

De acordo com a LG, o áudio é descartado automaticamente quando a palavra de ativação não é reconhecida. A fabricante ainda afirma que o reconhecimento de voz depende da permissão do usuário.