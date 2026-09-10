'Avenida Brasil 2': saiba quais atores ficarão de fora da continuação

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A continuação de ‘Avenida Brasil’ foi confirmada pela Globo nesta última terça-feira, 8. A confirmação da novela reacende os rumores sobre quais atores estarão de volta na próxima novela das nove.

Entre os atores que devem ficar de fora do elenco estão Ísis Valverde, José de Abreu e Marcello Novaes. A novela está prevista para estrear em janeiro de 2027.

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Por que os atores não irão participar da continuação?

A atriz Isis Valverde, que interpreta Suelen, afirmou durante participação no Altas Horas, que não retornará para a trama. “Não vou estar. Vou ficar em casa. Vou aplaudir meus colegas. Ela estaria com cinco filhos, reclamando, fazendo um monte de coisas chatas. Não ia ser legal”, contou.

Já José de Abreu, afastou a possibilidade de retornar ao papel de Nilo. O ator não foi procurado para a continuação e afirmou que não aceitaria participar.

No caso de Marcello Novaes, a continuação do destino do personagem Max é improvável. Na trama de 2012, o vilão morreu, vítima de Carminha.