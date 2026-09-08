Globo confirma Avenida Brasil 2 e revela data de estreia; saiba quando

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A sequência da novela ‘Avenida Brasil’ já tem previsão de estreia. A continuação da trama de João Emanuel Carneiro está marcada para janeiro de 2027 e substituirá a atual novela das nove, “Quem Ama Cuida”. A Globo realizou anúncio nesta terça-feira, 8.

A novela ‘Avenida Brasil’ foi um dos grandes sucessos da televisão brasileira. Exibida em 2012, atualmente, a trama está sendo transmitida no “Vale a Pena Ver de Novo”.



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Detalhes da história e confirmação completa do elenco ainda não foram totalmente detalhados pela emissora, mas há expectativa pelo retorno de figuras clássicas como Carminha e Tufão.

Veja:

Sobre ‘Avenida Brasil 2’

De acordo com informações do jornal O Globo, e Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a continuação deve reunir Adriana Esteves (Carminha), Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Letícia Isnard (Ivana) e Juliano Cazarré (Adauto).

Já Nina (Débora Falabella), deverá fazer uma aparição limitada. Nomes como Isís Valverde e Alexandre Borges podem não aparecer na trama.