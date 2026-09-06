Apresentadora de TV é condenada à morte por tráfico de drogas

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A apresentadora de televisão egípcia Sarah Khalifa, de 39 anos, foi condenada à morte por um tribunal do Cairo, no Egito, junto com outras 11 pessoas, por acusações relacionadas à fabricação e ao tráfico de drogas. A comunicadora nega as acusações e afirma que não teve envolvimento com o caso.

Segundo informações da imprensa egípcia, o grupo foi condenado por formação de uma organização criminosa voltada à aquisição de materiais utilizados na fabricação de narcóticos, com a finalidade de tráfico, além de posse e porte ilegal de armas e munições.

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Drogas teriam sido encontradas em apartamentos

De acordo com o jornal Akhbar el-Yom, cerca de 750 quilos de narcóticos e matérias-primas teriam sido encontrados em dois apartamentos utilizados como laboratórios. O material, segundo a publicação, poderia ter sido importado de outros países.

A decisão judicial ocorreu após o caso ser submetido ao Grande Mufti do Egito, autoridade religiosa responsável por analisar processos que envolvem a aplicação da pena de morte no país.

O ocupante do posto, Nazir Mohammed Ayyad, teria emitido parecer favorável à execução das sentenças por enforcamento.

Apresentadora nega acusações

Durante o julgamento, Sarah Khalifa negou ter participado do esquema e afirmou que nunca havia visto drogas. A condenação teria sido baseada em 20 depoimentos de testemunhas, além de provas eletrônicas, incluindo conversas gravadas.

Apesar da sentença, a apresentadora ainda pode recorrer da decisão. O processo seguirá os trâmites previstos pela Justiça egípcia antes de uma eventual execução da pena.

Quem é Sarah Khalifa?

Sarah Khalifa é conhecida em todo o país pelo programa policial "Missão Impossível", no canal de TV Al-Mehwar, em que trata de temas como crimes e segurança. Além de influenciadora, é também dona de uma clínica de cirurgia cosmética.

Ela possui uma vida de luxo como empresária e acumula mais de dois milhões de seguidores no Instagram.