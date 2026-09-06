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Avião da Amazon sai da pista e paralisa operações em aeroporto

Incidente aconteceu neste domingo, 6

Yuri Abreu
Por
Cargueiro da Amazon Prime Air saiu da pista durante pouso em aeroporto (imagem ilustrativa)
Cargueiro da Amazon Prime Air saiu da pista durante pouso em aeroporto (imagem ilustrativa) - Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

Um avião cargueiro Boeing 767 da Amazon Prime Air ultrapassou o final da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, neste domingo, 6. Após o incidente, as autoridades de aviação suspenderam temporariamente pousos e decolagens no terminal.

Segundo a CNN, imagens mostram a aeronave após deixar a pista 30 do terminal. A aeronave aparenta ter atravessado uma avenida local antes de parar em uma área gramada.

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O voo havia decolado do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram a aeronave a ultrapassar os limites da pista.

Veja vídeo abaixo:

Órgão vai investigar o caso

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que o incidente ocorreu por volta das 14h, no horário local. A agência é quem ficará responsável por investigar o caso.

“A aeronave ultrapassou os limites da pista após pousar no Aeroporto Internacional de Miami", informou órgão, em breve comunicado.

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Amazon ainda não se manifestou

Segundo a agência, tratava-se de um Boeing 767-300 cargueiro que havia partido de San Juan, capital de Porto Rico.

Um áudio captado pelo site ATC.com também registrou a comunicação entre equipes em solo e a torre de controle durante a ocorrência.

“Parece que temos uma aeronave que ultrapassou os limites da pista 30”, relatou um veículo terrestre à torre.

A Amazon ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

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amazon Boeing 767 miami

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