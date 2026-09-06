Avião da Amazon sai da pista e paralisa operações em aeroporto

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um avião cargueiro Boeing 767 da Amazon Prime Air ultrapassou o final da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, neste domingo, 6. Após o incidente, as autoridades de aviação suspenderam temporariamente pousos e decolagens no terminal.

Segundo a CNN, imagens mostram a aeronave após deixar a pista 30 do terminal. A aeronave aparenta ter atravessado uma avenida local antes de parar em uma área gramada.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O voo havia decolado do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram a aeronave a ultrapassar os limites da pista.

Veja vídeo abaixo:



Avion B767 de Prime Air (Amazon) se sale de la pista 30 en KMIA Miami. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/R8xllPaGLX — Ramiro Cadena P. (@ramiroym) September 6, 2026

Órgão vai investigar o caso

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que o incidente ocorreu por volta das 14h, no horário local. A agência é quem ficará responsável por investigar o caso.

“A aeronave ultrapassou os limites da pista após pousar no Aeroporto Internacional de Miami", informou órgão, em breve comunicado.

Amazon ainda não se manifestou

Segundo a agência, tratava-se de um Boeing 767-300 cargueiro que havia partido de San Juan, capital de Porto Rico.

Um áudio captado pelo site ATC.com também registrou a comunicação entre equipes em solo e a torre de controle durante a ocorrência.

“Parece que temos uma aeronave que ultrapassou os limites da pista 30”, relatou um veículo terrestre à torre.

A Amazon ainda não se manifestou sobre o ocorrido.