Apresentadora de televisão é condenada à morte por tráfico de drogas

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A apresentadora de televisão egípcia Sarah Khalifa e outros 11 réus foram sentenciados à morte por enforcamento no Egito por um caso criminal relacionado à formação de quadrilha e tráfico de drogas sintéticas neste domingo, 6.

A informação foi publicada pelo jornal estatal egípcio Al-Ahram.

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De acordo com a publicação, o Tribunal Criminal do Cairo considerou o grupo culpado de formar uma quadrilha envolvida na importação de materiais utilizados na fabricação de drogas sintéticas para o tráfico.

Outros envolvidos

Além das 12 pessoas condenadas à morte, incluindo a apresentadora, outros nove réus foram condenados à prisão perpétua e sete foram absolvidos de todas as acusações feitas pelo Ministério Público.

Condenados à morte podem recorrer

Khalifa e os demais condenados à morte têm direito de recorrer às sentenças no Tribunal de Cassação, a maior instância do país para casos criminais.

Apresentadora vai recorrer.

A emissora britânica BBC conversou com o advogado da apresentadora, que disse que irá recorrer da sentença.

Sobre a apresentadora

Sarah Khalifa já trabalhou em diversos canais de televisão egípcios e é conhecida como uma personalidade da mídia.

Ela foi presa no Cairo, capital do Egito, em abril de 2025, quando foi ligada às investigações.

De acordo com os promotores, os membros do grupo dividiam as funções entre si, sendo alguns responsáveis ​​pela importação da matéria-prima, outros pela fabricação das drogas e outros pela distribuição.

Os investigadores afirmam ter apreendido mais de 750 quilos de drogas e matérias-primas para produção.