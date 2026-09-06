Acidente com ônibus de excursão infantil mata ao menos 25 pessoas em Cabo Verde

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Uma tragédia envolvendo um ônibus deixou pelo menos 25 pessoas mortas na ilha do Fogo, em Cabo Verde, neste domingo, 6. Entre as vítimas estão muitas crianças e adolescentes.

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, 5, para o domingo, 6, em uma estrada localizada em uma região montanhosa no norte da ilha. O veículo saiu da pista e despencou em um barranco íngreme de aproximadamente 30 metros.

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Vítimas eram crianças e adolescentes

Segundo informações divulgadas pela agência oficial de notícias de Cabo Verde, Inforpress, muitos dos passageiros eram estudantes dos ensinos fundamental e médio.

Após o acidente, passageiros que ficaram feridos foram encaminhados para atendimento no Hospital Regional de São Francisco de Assis, localizado na ilha do Fogo. Dados divulgados pela Inforpress apontam que 19 crianças e adolescentes deram entrada na unidade após a ocorrência.

A tragédia ocorreu durante um passeio realizado na região. De acordo com autoridades da área de educação, a viagem não havia sido organizada pelas escolas locais.

Passeio era organizado pelo motorista

Ainda segundo as informações divulgadas pela Inforpress, o passeio era realizado de forma particular pelo próprio motorista do ônibus. Ele também morreu no acidente.

A viagem fazia parte de uma atividade anual organizada pelo condutor, que transportava os estudantes durante o passeio. As circunstâncias que fizeram o ônibus sair da estrada estão sendo investigadas pelas autoridades.

O acidente provocou uma grande operação de resgate em uma área de difícil acesso. Até o momento, as autoridades confirmaram 25 mortes relacionadas à tragédia.