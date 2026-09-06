MUNDO
Acidente com ônibus de excursão infantil mata ao menos 25 pessoas em Cabo Verde
Ônibus caiu de um barranco de cerca de 30 metros
Uma tragédia envolvendo um ônibus deixou pelo menos 25 pessoas mortas na ilha do Fogo, em Cabo Verde, neste domingo, 6. Entre as vítimas estão muitas crianças e adolescentes.
O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, 5, para o domingo, 6, em uma estrada localizada em uma região montanhosa no norte da ilha. O veículo saiu da pista e despencou em um barranco íngreme de aproximadamente 30 metros.
Vítimas eram crianças e adolescentes
Segundo informações divulgadas pela agência oficial de notícias de Cabo Verde, Inforpress, muitos dos passageiros eram estudantes dos ensinos fundamental e médio.
Após o acidente, passageiros que ficaram feridos foram encaminhados para atendimento no Hospital Regional de São Francisco de Assis, localizado na ilha do Fogo. Dados divulgados pela Inforpress apontam que 19 crianças e adolescentes deram entrada na unidade após a ocorrência.
A tragédia ocorreu durante um passeio realizado na região. De acordo com autoridades da área de educação, a viagem não havia sido organizada pelas escolas locais.
Passeio era organizado pelo motorista
Ainda segundo as informações divulgadas pela Inforpress, o passeio era realizado de forma particular pelo próprio motorista do ônibus. Ele também morreu no acidente.
A viagem fazia parte de uma atividade anual organizada pelo condutor, que transportava os estudantes durante o passeio. As circunstâncias que fizeram o ônibus sair da estrada estão sendo investigadas pelas autoridades.
O acidente provocou uma grande operação de resgate em uma área de difícil acesso. Até o momento, as autoridades confirmaram 25 mortes relacionadas à tragédia.