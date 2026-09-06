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POLÍTICA

Popularidade de Trump despenca e acende alerta para republicanos

Economia e custo de vida pesam na avaliação negativa dos eleitores

Luan Julião
Por
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Molly Riley
Eleições 2026

A avaliação de Donald Trump entre os eleitores dos Estados Unidos atingiu o menor patamar desde o início de uma pesquisa realizada pelo Financial Times em parceria com a Focaldata. Segundo o levantamento divulgado neste domingo, 6, 33% dos eleitores registrados aprovam o desempenho do presidente.

A perda de apoio também aparece entre os republicanos, base política de Trump. Nesse grupo, a aprovação caiu de 75% para 72% em relação à pesquisa de agosto. É o pior resultado registrado pela série entre os integrantes do partido.

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A percepção sobre a atuação do presidente na economia também se deteriorou. 53% dos republicanos aprovam a condução da economia e das condições de emprego, oito pontos percentuais abaixo do resultado anterior.

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O levantamento aponta ainda dificuldades para Trump em relação às próximas eleições para o Congresso. 46% dos republicanos avaliam que o presidente está prejudicando as chances de candidatos do partido, enquanto 47% afirmam que o apoio de Trump reduziria a disposição de votar em um candidato.

De acordo com o Financial Times, a insatisfação está relacionada principalmente à situação da economia americana e ao aumento do custo de vida. Entre os fatores citados está a guerra com o Irã, que contribuiu para a elevação dos preços dos combustíveis e de produtos de consumo.

A pesquisa foi feita pela internet entre 28 de agosto e 1º de setembro e ouviu 1.914 eleitores registrados. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

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Tags

avaliação de governo condução da economia Donald Trump eleitores nos EUA partido republicano pesquisa de opinião

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