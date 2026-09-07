Ícone de ‘Rá-Tim-Bum’, Roney Facchini morre aos 73 anos

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O ator Roney Facchini morreu neste domingo, 6, aos 73 anos, após sofrer mal súbito dentro do carro, ao sair da garagem do prédio onde morava, em São Paulo. A informação foi confirmada por João Paulo, marido do artista.

De acordo com o companheiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e ele foi encaminhado para o Hospital Oswaldo Cruz, mas não resistiu.

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Não há informações sobre velório e sepultamento.

Carreira de Facchini

Fachini trabalhou em inúmeras produções teatrais e audiovisuais, mas o maior destaque foi na série infantil “Rá-Tim-Bum”, da TV Cultura, entre 1990 e 1994, onde interpretou Luís da Silva, o patriarca da família Silva, que conduzia os quadros educativos do programa.

Ele também fez duas participações marcantes em Malhação, da TV Globo, em 2004 como o chef de cozinha trambiqueiro Gérard Homard, e em 2008 como o produtor Armando. Além disso, na mesma emissora, atuou em Cheias de Charme, A Diarista, Caras & Bocas, Bang Bang, Minha Nada Mole Vida e Pé na Cova.