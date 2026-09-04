Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

REFORMULAÇÃO?

Globo promove demissões após perder Copa do Mundo para CazéTV

Profissionais eram responsáveis pelas áreas de finanças, jurídico, infraestrutura e produtos

Jair Mendonça Jr
Por
Manuel Belmar era diretor de produtos digitais e canais pagos da TV Globo
Manuel Belmar era diretor de produtos digitais e canais pagos da TV Globo - Foto: Reprodução Instagram

A Globo promove mudanças na cúpula diretiva com a saída de três executivos de longa data. Os profissionais eram responsáveis pelas áreas de finanças, jurídico, infraestrutura e produtos digitais; marca e comunicação; e aquisições e direitos.

Quem saiu?

Um dos executivos, Manuel Belmar, integrava a Globo desde 2003 e geria os produtos digitais. Outro membro da diretoria, Manuel Falcão, iniciou trajetória no grupo em 2000 e liderava a marca e comunicação desde 2017.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O terceiro profissional, Pedro Garcia, trabalhava na organização desde 1981, com passagens pela área de canais de esporte e distribuição de conteúdos.

Motivos das alterações na diretoria

De acordo com informações do Meio & Mensagem, alguns fatores foram preponderantes para a reformulação na cúpula da emissora:

  • Aquisição de metade dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, deixando a exclusividade de partidas com a CazéTV no YouTube.
  • Indicadores de desempenho do serviço de streaming Globoplay.
  • Gestão da imagem institucional da marca.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

CazéTV copa do mundo Globo

Relacionadas

Mais lidas