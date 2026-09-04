Globo promove demissões após perder Copa do Mundo para CazéTV

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A Globo promove mudanças na cúpula diretiva com a saída de três executivos de longa data. Os profissionais eram responsáveis pelas áreas de finanças, jurídico, infraestrutura e produtos digitais; marca e comunicação; e aquisições e direitos.

Quem saiu?

Um dos executivos, Manuel Belmar, integrava a Globo desde 2003 e geria os produtos digitais. Outro membro da diretoria, Manuel Falcão, iniciou trajetória no grupo em 2000 e liderava a marca e comunicação desde 2017.

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O terceiro profissional, Pedro Garcia, trabalhava na organização desde 1981, com passagens pela área de canais de esporte e distribuição de conteúdos.

Motivos das alterações na diretoria

De acordo com informações do Meio & Mensagem, alguns fatores foram preponderantes para a reformulação na cúpula da emissora: