REFORMULAÇÃO?
Globo promove demissões após perder Copa do Mundo para CazéTV
Profissionais eram responsáveis pelas áreas de finanças, jurídico, infraestrutura e produtos
A Globo promove mudanças na cúpula diretiva com a saída de três executivos de longa data. Os profissionais eram responsáveis pelas áreas de finanças, jurídico, infraestrutura e produtos digitais; marca e comunicação; e aquisições e direitos.
Quem saiu?
Um dos executivos, Manuel Belmar, integrava a Globo desde 2003 e geria os produtos digitais. Outro membro da diretoria, Manuel Falcão, iniciou trajetória no grupo em 2000 e liderava a marca e comunicação desde 2017.
O terceiro profissional, Pedro Garcia, trabalhava na organização desde 1981, com passagens pela área de canais de esporte e distribuição de conteúdos.
Motivos das alterações na diretoria
De acordo com informações do Meio & Mensagem, alguns fatores foram preponderantes para a reformulação na cúpula da emissora:
- Aquisição de metade dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, deixando a exclusividade de partidas com a CazéTV no YouTube.
- Indicadores de desempenho do serviço de streaming Globoplay.
- Gestão da imagem institucional da marca.