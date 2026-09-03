Salários de jornalistas da TV Globo impressionam; confira valores

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Os salários dos jornalistas da TV Globo chamaram atenção dos internautas nas redes sociais nos últimos dias. Após a divulgação do valor recebido mensalmente por César Tralli, o atual comandante do Jornal Nacional, vieram à tona os montantes acumulados por outros comunicadores globais.

Segundo informações divulgadas pelo site RD1, Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, está entre os nomes mais bem pagos da emissora, recebendo R$ 500 mil mensais. Além de Maju Coutinho e Poliana Abritta, do Fantástico, que recebem R$ 400 mil e R$ 800 mil, respectivamente.

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Já no setor de entretenimento, Luciano Huck é o profissional mais bem pago da emissora, com salário fixo de cerca de R$ 3,5 milhões, podendo chegar a R$ 7 milhões mensais com os adicionais de publicidade.

A lista segue com Ana Maria Braga, que recebe R$ 2 milhões mensais no Mais Você; Marcos Mion, com seu salário de R$ 1 milhão mensal no comando do Caldeirão com Mion; e Eliana aparece, que atualmente ganha R$ 400 mil, mas podendo chegar a receber R$ 1,2 milhão em participações.