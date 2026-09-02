Salário astronômico de César Tralli na Globo é revelado; confira o valor

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César Tralli se tornou um dos jornalistas mais bem pagos da TV Globo após assumir o comando do Jornal Nacional. Substituto de William Bonner desde novembro de 2025, o comunicador está ganhando o montante de R$ 350 mil por mês.

Segundo informações divulgadas pelo Observatório na TV, o valor representa um aumento de R$ 230 mil em relação à sua remuneração anterior, que era de R$ 120 mil mensais durante o comando do Jornal Hoje. Ao todo, Tralli recebe em média R$ 4,2 milhões por ano.

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Já sua parceira de bancada, a jornalista Renata Vasconcellos recebe cerca de R$ 400 mil mensais, cerca de R$ 4,8 milhões anuais. No entanto, esse valor pode chegar a até R$ 1,2 milhão devido as participações dela em cotas de patrocínio e ações de publicidade integradas ao telejornal.

Qual era o salário de William Bonner?

Apesar de Tralli estar ganhando um valor alto atualmente, seu salário não se aproxima do valor recebido por William Bonner na mesma função, que foi assumida por ele durante 40 anos.

De acordo com apurações, Bonner recebia aproximadamente R$ 900 mil por mês somente pelo comando do telejornal, onde também atuava como editor. Com a junção de adicionais por publicidades, o salário do comunicador poderia ultrapassar a média de R$ 2 milhões.