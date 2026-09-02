Ator e diretor Gracindo Jr. morre no Rio aos 83 anos

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O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na manhã desta quarta-feira, 2, aos 83 anos, em sua residência, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1943, Epaminondas Xavier Gracindo era filho do ator Paulo Gracindo, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Seguindo os passos do pai, construiu uma trajetória de mais de 50 anos no teatro, na televisão, no rádio e no cinema.

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Gracindo Jr. fez parte do início da história da TV Globo. Ele estava entre os profissionais contratados para a emissora antes de sua estreia, em abril de 1965.

Ao longo da carreira, participou de produções como “Rosinha do Sobrado”, “Padre Tião”, “A Rainha Louca”, “A Próxima Atração”, “Os Ossos do Barão”, “SuperManoela” e “O Bem-Amado”.

Um de seus trabalhos de maior destaque foi na novela “O Casarão”, exibida em 1976. Na trama de Lauro César Muniz, o ator interpretou o pintor João Maciel.

Além da atuação, Gracindo Jr. também trabalhou como diretor e deixou uma trajetória marcada pela participação em diferentes áreas da produção artística brasileira.