Grupo Silvio Santos tenta venda de Jequiti por mais de R$ 500 milhões

Siga o A TARDE no Google

A crise financeira que atravessa a Jequiti Cosméticos, do Grupo Silvio Santos, abriu espaço para especulação sobre a venda da marca.

A informação chegou a ser confirmada pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias. A venda, segundo ele, foi cravada em uma transação avaliada em cerca de R$ 536 milhões para o Grupo José Alves.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota enviada ao portal A TARDE, no entanto, a marca nega o repasse e afirma que o Grupo do dono da SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), que morreu em agosto de 2024, mantém as atividades normalmente.

"O Grupo Silvio Santos esclarece que a Jequiti Cosméticos não foi vendida. A operação da companhia permanece em seu curso habitual", diz o comunicado.

Tentativa de venda da Jequiti Cosméticos passou por Silvio Santos

A busca por um comprador da marca fundada em 2006 já durava anos e contou, inclusive, com a atuação direta do próprio Silvio Santos em suas últimas tentativas de negociação.

Em 2024, a empresa chegou a alinhar um acordo de venda com a farmacêutica Cimed, mas a parceria não se concretizou.

Mesmo com os desafios financeiros, a Jequiti construiu uma forte presença de mercado impulsionada pela sinergia com o SBT.

A marca esteve presente na programação da emissora por meio de inserções diárias e no patrocínio do game show Roda Roda, que levou o nome da empresa de cosméticos entre 2008 e 2017, e novamente de 2021 a 2024.

Grupo José Alves

Criado em 1962, o Grupo José Alves é um conglomerado familiar com origem em Goiás. Tem negócios em várias áreas, como bebidas, educação, saúde, tecnologia, imóveis e indústria.

Seu principal negócio é a Refrescos Bandeirantes, fabricante e distribuidora da Coca-Cola em Goiás e Tocantins. Também estão no grupo empresas como Vitamedic, Unialfa e 3T Systems.