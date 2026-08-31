Globo prepara grande mudança nos domingos após queda de audiência

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A Globo prepara uma reformulação da programação de domingo para 2027 diante de resultados de audiência considerados abaixo do potencial de atrações como Em Família com Eliana, Domingão com Huck e Fantástico.

A emissora estuda mudanças de horários, duração e formatos, mas não prevê o cancelamento dos programas.

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As informações são do jornalista Gabriel de Oliveira, da coluna Canal D, do jornal O Dia. A estratégia em análise busca reduzir a perda de espectadores ao longo do dia e melhorar a passagem de público entre os programas.

Manhã é exceção na avaliação da Globo

Os resultados mais satisfatórios estão concentrados nas primeiras horas do domingo. Globo Rural e Viver Sertanejo conseguiram manter uma sequência considerada estável pela emissora.

Em 9 de agosto, por exemplo, os programas registraram 9,4 e 8,8 pontos, respectivamente, na Grande São Paulo. Os índices ficaram acima dos alcançados posteriormente por algumas das principais atrações da grade.

O cenário muda a partir da tarde. Na mesma data, Em Família com Eliana marcou 7,4 pontos, igualando seu pior resultado de 2026.

O programa também ficou abaixo do desempenho de Temperatura Máxima, que havia alcançado 8,9 pontos antes de sua exibição.

Eliana pode mudar de horário

Uma das possibilidades avaliadas pela Globo envolve justamente a posição de Em Família com Eliana na grade.

O programa chegou a ter uma mudança prevista para este mês, com transferência para a faixa das 12h30. A alteração faria com que a atração trocasse de horário com Temperatura Máxima.

A emissora, porém, desistiu de colocar a troca em prática neste momento. A possibilidade de mudança de horário continua dentro das discussões para a programação de 2027.

Huck e Fantástico também enfrentam queda

A preocupação da emissora não se limita ao programa de Eliana. Domingão com Huck e Fantástico também registraram resultados negativos em agosto.

Em 9 de agosto, Luciano Huck marcou 11,9 pontos após receber o horário do futebol. O resultado empatou com o pior índice do programa no ano.

Na sequência, Fantástico, apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, fechou o domingo com 13,9 pontos, também repetindo seu pior resultado de 2026. Os números consolidados foram divulgados pelo O Planeta TV.

Globo quer preservar programas em 2027

Apesar da avaliação sobre o desempenho da grade, a Globo não trabalha, neste momento, com a retirada das principais atrações dos domingos.

A estratégia discutida para 2027 envolve mudanças mais amplas na estrutura da programação. Entre os pontos avaliados estão a posição dos programas, o tempo de duração e a reformulação de conteúdos e formatos.

A emissora considera que alterações pontuais em quadros não seriam suficientes para recuperar o desempenho do domingo. A intenção é reorganizar a sequência das atrações para tentar conter a perda de audiência ao longo do dia.

O desafio está relacionado também ao comportamento do público nos fins de semana, com uma parcela menor dos espectadores acompanhando a televisão aberta. A Globo busca, assim, manter as marcas já consolidadas enquanto ajusta a grade para recuperar competitividade.