Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

SEM VAZAMENTOS

Globo adota tática de guerra e ameaça demitir quem vazar segredos de Avenida Brasil 2

Emissora não quer deixar os segredos envolvendo os bastidores da sequência vazarem

Edvaldo Sales
Por
Emissora não quer deixar os segredos envolvendo os bastidores da sequência vazarem
Emissora não quer deixar os segredos envolvendo os bastidores da sequência vazarem - Foto: Reprodução | TV Globo

A TV Globo não quer deixar os segredos envolvendo os bastidores da sequência da novela ‘Avenida Brasil’ vazarem. A emissora carioca chegou a adotar uma estratégia de guerra para proteger as informações.

Nos corredores fala-se até mesmo em desligamentos nas equipes caso haja quebra do sigilo, segundo o jornal O Globo. Além disso, o elenco recebeu um alerta enfático via e-mail.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A trama, que será assinada mais uma vez por João Emanuel Carneiro, está prevista para estrear em 2027, e vai substituir ‘Quem Ama Cuida’ no horário das 21h, e é uma das apostas do canal.

Marcos Caruso, Letícia Isnard e Eliane Giardini, que viveram Leleco, Ivana e Muricy na versão original, estão confirmados no elenco. Adriana Esteves, que viveu a vilã Carminha, também vai reprisar seu papel. Débora Falabella, que interpretou Nina, deve fazer apenas participações especiais.

Leia Também:

‘FILHOS DO DIVINO’

Perdeu, Carminha: novo par romântico de Tufão em Avenida Brasil 2 é revelado
Perdeu, Carminha: novo par romântico de Tufão em Avenida Brasil 2 é revelado imagem

OPINIÃO

Carminha cancelada? Globo traz Avenida Brasil de volta a um país que mudou
Carminha cancelada? Globo traz Avenida Brasil de volta a um país que mudou imagem

REAL MOTIVO

Crise na Globo motivou a reprise de Avenida Brasil; saiba detalhes
Crise na Globo motivou a reprise de Avenida Brasil; saiba detalhes imagem

Mais nomes do elenco

Avenida Brasil 2 também vai trazer novos atores à trama. Drico Alves vai dar vida a um personagem inédito, assim como Mel Maia. Jéssica Ellen também está cotada para a produção.

Filhos do Divino’, título provisório da sequência de um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, exibida originalmente em 2012, terá Ricardo Waddington como diretor artístico, repetindo assim a dobradinha da trama original.

A direção geral de Avenida Brasil 2 será assumida por Henrique Sauer, posto que era de Amora Mautner, que hoje é responsável por Quem Ama Cuida.

Do time de colaboradores de texto, foi mantida a autora Márcia Prates. Ela contará com a companhia de Vincent Villari, Eliane Garcia, Marta Rangel e Paula Amaral.

Oficialmente, a TV Globo ainda não confirmou a produção da novela, o que deve ocorrer no Upfront 2027, que acontece em outubro, quando a emissora vai revelar sua programação para o próximo ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

avenida brasil Globo novela televisão

Relacionadas

Mais lidas