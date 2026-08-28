Globo adota tática de guerra e ameaça demitir quem vazar segredos de Avenida Brasil 2

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A TV Globo não quer deixar os segredos envolvendo os bastidores da sequência da novela ‘Avenida Brasil’ vazarem. A emissora carioca chegou a adotar uma estratégia de guerra para proteger as informações.

Nos corredores fala-se até mesmo em desligamentos nas equipes caso haja quebra do sigilo, segundo o jornal O Globo. Além disso, o elenco recebeu um alerta enfático via e-mail.

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A trama, que será assinada mais uma vez por João Emanuel Carneiro, está prevista para estrear em 2027, e vai substituir ‘Quem Ama Cuida’ no horário das 21h, e é uma das apostas do canal.

Marcos Caruso, Letícia Isnard e Eliane Giardini, que viveram Leleco, Ivana e Muricy na versão original, estão confirmados no elenco. Adriana Esteves, que viveu a vilã Carminha, também vai reprisar seu papel. Débora Falabella, que interpretou Nina, deve fazer apenas participações especiais.

Mais nomes do elenco

Avenida Brasil 2 também vai trazer novos atores à trama. Drico Alves vai dar vida a um personagem inédito, assim como Mel Maia. Jéssica Ellen também está cotada para a produção.

‘Filhos do Divino’, título provisório da sequência de um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, exibida originalmente em 2012, terá Ricardo Waddington como diretor artístico, repetindo assim a dobradinha da trama original.

A direção geral de Avenida Brasil 2 será assumida por Henrique Sauer, posto que era de Amora Mautner, que hoje é responsável por Quem Ama Cuida.

Do time de colaboradores de texto, foi mantida a autora Márcia Prates. Ela contará com a companhia de Vincent Villari, Eliane Garcia, Marta Rangel e Paula Amaral.

Oficialmente, a TV Globo ainda não confirmou a produção da novela, o que deve ocorrer no Upfront 2027, que acontece em outubro, quando a emissora vai revelar sua programação para o próximo ano.