Aos 78 anos, Tony Ramos revela que recebe aposentadoria do INSS

Aos 78 anos, Tony Ramos abriu o jogo sobre os planos para o futuro da carreira e revelou que, embora já seja aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não pretende deixar a atuação. Atualmente no ar como Otoniel na novela Quem Ama Cuida, o ator afirmou que a ideia é apenas diminuir o ritmo de trabalho.

A declaração aconteceu durante participação no Conversa com Bial, exibido nesta terça-feira, 8. Questionado sobre a possibilidade de parar de trabalhar, Tony foi direto ao explicar que pretende desacelerar, mas continuar atuando. “Esse negócio de parar de trabalhar, eu vou diminuir o ritmo”, afirmou.

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A disposição do veterano também virou assunto durante a entrevista. Betty Faria, que participou do programa ao lado de Tony e da neta, Valentina Daniel, brincou com a intensidade da rotina profissional do ator e o chamou de “estrela operária”. “Está em todos os cenários, fez uma cirurgia há um ano”, comentou a atriz.

Trabalho continua sendo fonte de prazer

Tony explicou que a vontade de continuar trabalhando não está relacionada a uma obrigação ou à necessidade de permanecer em atividade. Para o ator, a profissão continua despertando prazer e satisfação, além de representar uma trajetória pela qual demonstra gratidão.

“Sou grato à vida. Na realidade, esse workaholic é uma revelação? Não. Você foi na veia, eu gosto mesmo de trabalhar”, declarou.

O ator também reagiu com bom humor aos comentários de quem acredita que já seria hora de abandonar os trabalhos na televisão.

Segundo ele, a permanência na profissão está relacionada justamente à vontade de continuar fazendo aquilo de que gosta. “Chama-se prazer, vontade. ‘Ah, mas agarrou o osso e não quer largar o osso’, por favor”, disse.

Tony Ramos já é aposentado pelo INSS

Apesar de não considerar deixar os palcos e as telas, Tony revelou que a aposentadoria previdenciária já faz parte de sua vida. O benefício foi conquistado depois de décadas de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social.

“Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses”, contou.

A revelação mostra que, para o ator, aposentadoria e encerramento da carreira são coisas diferentes. Aos 78 anos, ele continua conciliando a experiência acumulada em décadas de televisão, cinema e teatro com a decisão de reduzir gradualmente o ritmo.

Uma carreira que ainda segue na televisão

Com uma trajetória marcada por trabalhos em diferentes áreas da dramaturgia, Tony Ramos permanece em atividade mesmo depois de conquistar a aposentadoria pelo INSS.

O momento atual reforça essa disposição: o ator está no elenco de Quem Ama Cuida, interpretando Otoniel. Ao mesmo tempo, admite que a rotina pode ser reduzida nos próximos anos.

A ideia, portanto, não é abandonar a profissão, mas encontrar um ritmo diferente para continuar trabalhando. Aos 78 anos, Tony mantém a televisão entre seus espaços de atuação e trata o trabalho como uma escolha ligada ao prazer que ainda encontra na carreira.